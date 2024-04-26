Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Sen Yemek Yaparken Sunuma mı Yoksa Lezzete mi Önem Veriyorsun?

etiket Sen Yemek Yaparken Sunuma mı Yoksa Lezzete mi Önem Veriyorsun?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 21:01

Yemek yaparken kimisi için lezzet önemliyken kimisi için sunum daha önemlidir.

Peki ya sen bunlardan hangisine daha fazla önem veriyorsun? Bu testte söylüyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Genel olarak sabırlı bir insan olduğunu söyleyebilir misin?

2. Peki ya ufak detaylarla oyalanmak hoşuna gider mi?

3. Peki ya bir yemek öncelikle neye hitap etmeli?

4. Yemek yapmanın en keyifli hali hangisi sence?

5. Senin karakterini en net tanımlayacak cümle hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Ne sıklıkla mutfağa giriyorsun ve mutfakta ortalama ne kadar vakit geçiriyorsun?

7. Mutfakta yetenekli olduğunu düşünüyor musun?

8. Son olarak hangi mutfak kültürünü daha çok tercih edersin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sunuma!

Sen yemek yaparken en fazla önem verdiğin şey sunum! Eğer bir yemeğin sunumu güzelse senin için o yemek güzel demektir. Mutfakta bir şeyler yapmak senin için karın doyurucu bir aktiviteden ziyade daha çok bir sanat. Sen bu sanatı doğru bir biçimde yaptığında kendini çok iyi hissediyorsun. Mutfağa girdiğinde mutfakta upuzun bir süre geçirmeden asla ayrılamıyorsun çünkü yaptığın sunumlar oldukça fazla vaktini alıyor.

Lezzete!

Sen yemeklerde her zaman lezzete önem veriyorsun. Senin için bir yemek lezzetli olduktan sonra önüne nasıl koyulduğu hiç önemli değil. Sen yemek yemekten keyif alıyorsun. Yaşamak için değil, adeta zevk almak için yiyorsun. Güzel bir yemek yemediğinde tadın kaçıyor, kendini iyi hissetmiyorsun.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın