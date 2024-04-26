Sen Yemek Yaparken Sunuma mı Yoksa Lezzete mi Önem Veriyorsun?
Sen Yemek Yaparken Sunuma mı Yoksa Lezzete mi Önem Veriyorsun?
Yemek yaparken kimisi için lezzet önemliyken kimisi için sunum daha önemlidir.
Peki ya sen bunlardan hangisine daha fazla önem veriyorsun? Bu testte söylüyoruz!
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1. Genel olarak sabırlı bir insan olduğunu söyleyebilir misin?
2. Peki ya ufak detaylarla oyalanmak hoşuna gider mi?
3. Peki ya bir yemek öncelikle neye hitap etmeli?
4. Yemek yapmanın en keyifli hali hangisi sence?
5. Senin karakterini en net tanımlayacak cümle hangisi?
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6. Ne sıklıkla mutfağa giriyorsun ve mutfakta ortalama ne kadar vakit geçiriyorsun?
7. Mutfakta yetenekli olduğunu düşünüyor musun?
8. Son olarak hangi mutfak kültürünü daha çok tercih edersin?
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