Sen Yemek Yaparken Sunuma mı Yoksa Lezzete mi Önem Veriyorsun?

Sen yemek yaparken en fazla önem verdiğin şey sunum! Eğer bir yemeğin sunumu güzelse senin için o yemek güzel demektir. Mutfakta bir şeyler yapmak senin için karın doyurucu bir aktiviteden ziyade daha çok bir sanat. Sen bu sanatı doğru bir biçimde yaptığında kendini çok iyi hissediyorsun. Mutfağa girdiğinde mutfakta upuzun bir süre geçirmeden asla ayrılamıyorsun çünkü yaptığın sunumlar oldukça fazla vaktini alıyor.