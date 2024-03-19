Sen Nasıl Bir Apartman Yöneticisi Olurdun?

Kabul edelim apartman yöneticiliği hiç senlik bir şey değil. Senin düzen anlayışın ile insanlarınki pek uyuşmayabilir. Ee bir de tabii yönetim kısmı var. Sen böyle resmi işlere çok gelemiyorsun. O yüzden bence böyle bir fikrin varsa da usulca apartman yöneticiliğini alanında yetkin birine bırak ve çekil. Emin ol hem senin ruhuna hem de komşulara çok iyi gelecek. Çünkü bir apartmanı yönetmek minik bir ülkeyi yönetmeye benziyor ve senin buna pek tahammülün yok...