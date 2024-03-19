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Sen Nasıl Bir Apartman Yöneticisi Olurdun?

etiket Sen Nasıl Bir Apartman Yöneticisi Olurdun?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 18:01

Apartmanların olmazsa olmazı apartman yöneticileridir. Peki sen nasıl bir apartman yöneticisi olurdun? Testi çöz, cevabını söyleyelim!

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1. Bir binada yaşayanlar arasında çıkan bir anlaşmazlıkta nasıl davranırsın?

2. Binada yapılması gereken bir tadilat için sakinlerden para toplaman gerekiyor. Bunu nasıl yaparsın?

3. Bir apartman sakini aidatlarını ödemiyor. Ne yaparsın?

4. Peki diyelim ki binada bir hırsızlık olayı gerçekleşti. İlk yapacağın şey ne?

5. Bir apartman sakini apartman yönetimiyle ilgili bir şikayette bulundu, senin tepkin ne olur?

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6. Peki ne kadar dakiksin?

7. Apartman yönetimi olarak aldığınız bir karardan bazı sakinler memnun değil. Ne yaparsın?

8. Peki son olarak ne kadar planlı birisin?

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Bu iş senden sorulur!

Sen bu dünyaya resmen mükemmel bir apartman yöneticisi olmak için gelmişsin! Sabrın, güçlü iletişimin, iş becerin ve sorun çözebilmen... Hepsi birleşince ortaya mükemmel bir iş çıkıyor. Apartmanı yönetmekle kalmayıp zaman içerisinde apartmanı yeniden inşa bile edeceğine eminiz çünkü sen sorumluluklardan kaçmıyor hatta sınırlarını zorluyorsun. Böyle olunca da eminiz ki apartmanında oturanların her biri zamanla sana aşık olacak!

Fena değilsin!

Sen tam otoriter biri değilsin, o yüzden apartmanı yönetirken de bazı noktalarda çok iyi işler yaparken bazen duygusallığına yenilebilirsin. Hal böyle olunca da verdiğin kararlar zaman zaman sorgulanabilir. Ee sorgulandıkça da senin sinirlerin bozulabilir. Yine de gerçekten sorumluluklarını önemsiyorsun, böylece güzel işler de yapabilirsin. Yine de eğer apartman yöneticisi olacaksan biraz daha profesyonel ve objektif bir duruş yakalamanı tavsiye ederiz!

İkiniz çok ayrı dünyalardasınız!

Kabul edelim apartman yöneticiliği hiç senlik bir şey değil. Senin düzen anlayışın ile insanlarınki pek uyuşmayabilir. Ee bir de tabii yönetim kısmı var. Sen böyle resmi işlere çok gelemiyorsun. O yüzden bence böyle bir fikrin varsa da usulca apartman yöneticiliğini alanında yetkin birine bırak ve çekil. Emin ol hem senin ruhuna hem de komşulara çok iyi gelecek. Çünkü bir apartmanı yönetmek minik bir ülkeyi yönetmeye benziyor ve senin buna pek tahammülün yok...

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