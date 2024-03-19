Sen Nasıl Bir Apartman Yöneticisi Olurdun?
Sen Nasıl Bir Apartman Yöneticisi Olurdun?
Apartmanların olmazsa olmazı apartman yöneticileridir. Peki sen nasıl bir apartman yöneticisi olurdun? Testi çöz, cevabını söyleyelim!
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1. Bir binada yaşayanlar arasında çıkan bir anlaşmazlıkta nasıl davranırsın?
2. Binada yapılması gereken bir tadilat için sakinlerden para toplaman gerekiyor. Bunu nasıl yaparsın?
3. Bir apartman sakini aidatlarını ödemiyor. Ne yaparsın?
4. Peki diyelim ki binada bir hırsızlık olayı gerçekleşti. İlk yapacağın şey ne?
5. Bir apartman sakini apartman yönetimiyle ilgili bir şikayette bulundu, senin tepkin ne olur?
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6. Peki ne kadar dakiksin?
7. Apartman yönetimi olarak aldığınız bir karardan bazı sakinler memnun değil. Ne yaparsın?
8. Peki son olarak ne kadar planlı birisin?
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