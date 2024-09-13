Sen Bir Airfryer Olsaydın En Önemli Özelliğin Ne Olurdu?

Sen her își aynı anda yapabiliyorsun, gerçekten de multitasking konusunda oldukça başarılısın. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın o eşsiz özelliğinde resmen vücut bulmuşsun: İki farklı haznede aynı anda iki farklı yemek hazırlayabiliyorsun. Üstelik iki yemeğin de kokusu birbirine karışmıştır. Öyle ki yemekler uygun iki farklı hazne seçeneğin de olurdu. Çünkü sen her şeyi yemeğe göre ayarlayıp yapabilirsin. Resmen aynı anda iki şey yapmak senin uzmanlık alanın!