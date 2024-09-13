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Sen Bir Airfryer Olsaydın En Önemli Özelliğin Ne Olurdu?

etiket Sen Bir Airfryer Olsaydın En Önemli Özelliğin Ne Olurdu?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 19:01

Sen bir Airfryer olsaydın senin en önemli özelliğin ne olurdu hiç düşündün mü? Şimdi bize kendini ve isteklerini anlat, en önemli özelliğini söyleyelim!

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1. Öncelikle yemek yaparken en çok neye önem verirsin?

2. Mutfakta nasıl birine dönüşüyorsun?

3. Peki hafızan nasıl?

4. Peki multitasking yani aynı anda birden fazla iş yapma konusunda nasılsın?

5. Mutfaktaki en büyük korkun ne?

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6. Birden fazla yemek pişirileceği zaman sen tek başına mısın?

7. Hem mutfakta hem de normal hayatında kendine en çok güvenmeni sağlayan özellik hangisi?

8. Peki bir restorana gittiğinde neye bakarsın?

Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçaları ile kolay temizlik!

Sen normal hayatında zaten her şeyi kontrol ediyor ve en pratik şekilde halletmeye çalışıyorsun tıpkı Philips Çift Hazneli Airfryer gibi! Başkalarının kontrol etmesi ve ayarlamasına gerek kalmadan her şeyi hallediyorsun. Üstüne üstlük bulaşık makinesinde yıkanabilen parçaları ile pratik ve kolay bir temizlik sağlayan Airfryer'ın en iyi özelliği gibi. Gerçekten pratik!

Aynı anda iki farklı yemek pişirirken kokuları karıştırmaz!

Sen her își aynı anda yapabiliyorsun, gerçekten de multitasking konusunda oldukça başarılısın. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın o eşsiz özelliğinde resmen vücut bulmuşsun: İki farklı haznede aynı anda iki farklı yemek hazırlayabiliyorsun. Üstelik iki yemeğin de kokusu birbirine karışmıştır. Öyle ki yemekler uygun iki farklı hazne seçeneğin de olurdu. Çünkü sen her şeyi yemeğe göre ayarlayıp yapabilirsin. Resmen aynı anda iki şey yapmak senin uzmanlık alanın!

Senkronizasyon özelliği ile iki yemek aynı anda hazırlama!

Sen hem pratik olmayı seviyor hem de yaptığın yemeklere ekstra önem veriyorsun. Philips Çift Hazneli Airfryer gibi pratiksin! Senkronizasyon özelliği ile aynı anda iki yemeği hazırlayabilmesi gibi. Üstüne üstlük Sıcak Hava Teknolojisi ile dışı çıtır, içi sulu mükemmel sonuçlar çıkartmaya odaklanıyorsun. Zaten yemeğe ver servise verdiğiniz önem Airfryer'la ortak noktan resmen!

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