Sen Bir Airfryer Olsaydın En Önemli Özelliğin Ne Olurdu?
Sen Bir Airfryer Olsaydın En Önemli Özelliğin Ne Olurdu?
Sen bir Airfryer olsaydın senin en önemli özelliğin ne olurdu hiç düşündün mü? Şimdi bize kendini ve isteklerini anlat, en önemli özelliğini söyleyelim!
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1. Öncelikle yemek yaparken en çok neye önem verirsin?
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2. Mutfakta nasıl birine dönüşüyorsun?
3. Peki hafızan nasıl?
4. Peki multitasking yani aynı anda birden fazla iş yapma konusunda nasılsın?
5. Mutfaktaki en büyük korkun ne?
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