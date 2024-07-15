Şehrini Yeniden İnşa Etmeye Çalışan Dünya Akın: "Toplanan Yardımlar Bize Ulaşamadı!"
Bazı röportajların girişinde hem çok şey yazmak, duygularımı anlatmak hem de susmak istiyorum. Dünya Akın ile olan da böyle. Çünkü konumuz 6 ŞUBAT DEPREMİ.
Hani 'unutursak kalbimiz kurusun!' dediğimiz, hani günlerce uykusuz kalıp oradakilere yemek, kıyafet, ilaç olmaya çalıştığımız ve ne yazık ki uzun zamandır bahsetmeyi dahi unuttuğumuz o deprem..
Dünya Akın, Antakya'da yaşıyor ve memleketi için mücadele veriyor. Dünya kızgın, Dünya öfkeli. Yardımları soruyorum; 'bize ulaşmadı' diyor. 'En çok neye ihtiyacınız var?' diyorum. 'Hükümete ihtiyacımız var! Bizim için koşturacak, bunu iyilik değil görevi olduğunu hatırlayacak vekillere ihtiyacımız var' diyor.
Umarım bu röportaj yetkili isimlere mesela AFAD mesela AHBAP, ulaşır ve Dünya, sorularının cevaplarını alabilir.
- Dünya ben seni deprem ile alakalı paylaşımlardan ötürü X platformunda tanıdım. Biraz kendinden bahseder misin?
- 6 Şubat'ta sen neler yaşadın? Neredeydin? Neler hatırlıyorsun o geceye dair?
Ben Antakya'daki evinde kedimleydim. Kardeşim mühendis, mülakata gitmişti Kayseri'deydi. Annemler teyzemlerde kalmışlardı. Enkazda kaldığımda kardeşimin de yanımda ve taşların altında kaldığını düşünüp vazgeçtiğimi hatırlıyorum. Beynim tekrar çalışmaya başlayınca hatırladım ve kedimle kendimi kurtardım. Dışarı çıktığımda annemler öldüğüme inanmışlardı. Ama asıl korkulu ve yorucu süreç çıktıktan sonra başladı. Enkazdan cesetler özellikle ölü çocukları çıkarmak hayatımda unutamayacağım bir kabus yarattı, hala zor uyuyorum.
Yalnızdık; kendimizi kendimiz kurtarmaya çalıştık. Gönüllüler AFAD ve Kızılay'dan daha önce gelmişlerdi. Ben merkez ilçenin girişinde yaşıyordum bu sebeple bize daha çabuk müdahale ettiler. AFAD gönüllüsü dostlarım su ve yiyeceklerle geldiler. Ama olması gereken kuruluşlar 3 gün sonra buradaydı. Yalnızdık 17 ay geçti yine yalnızız. Hala deprem kayıplarımızı bulamadık hala suyu ve elektriği olmayan bölgeler var. İnanmayacaksın belki ama hala çadırda kalıp çadırı yandığı için yardım isteyen insanlar var.
- TV'de düzenlenen yardım geceleri, sosyal medya kampanyaları. Bunlara dair bilgin var mı? O yardımların ne kadarı bölgeye geldi ve nerelerde kullanıldı?
Hepsinden haberimiz oldu ilk başta TV izleyebilecek durumda değildik. X, Instagram ve diğer uygulamalardan gördük. Bizim için toplanan yardımlar ne oldu bilmiyorum ama buraya gelmedi Pelin. Buraya gelmiş olsa hasta bezi için bile paylaşım yapar mıydık? En temel ihtiyaç barınma bile hala giderilmiş değil. Su arıtım tesisleri kurduk ve bunlar o yardımlarla değil gerek yerel gerek uluslararası STKların desteği ile oldu. Hala yurtdışından destek alıyoruz.