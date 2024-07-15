Şehrini Yeniden İnşa Etmeye Çalışan Dünya Akın: "Toplanan Yardımlar Bize Ulaşamadı!"

Bazı röportajların girişinde hem çok şey yazmak, duygularımı anlatmak hem de susmak istiyorum. Dünya Akın ile olan da böyle. Çünkü konumuz 6 ŞUBAT DEPREMİ.

Hani 'unutursak kalbimiz kurusun!' dediğimiz, hani günlerce uykusuz kalıp oradakilere yemek, kıyafet, ilaç olmaya çalıştığımız ve ne yazık ki uzun zamandır bahsetmeyi dahi unuttuğumuz o deprem..

Dünya Akın, Antakya'da yaşıyor ve memleketi için mücadele veriyor. Dünya kızgın, Dünya öfkeli. Yardımları soruyorum; 'bize ulaşmadı' diyor. 'En çok neye ihtiyacınız var?' diyorum. 'Hükümete ihtiyacımız var! Bizim için koşturacak, bunu iyilik değil görevi olduğunu hatırlayacak vekillere ihtiyacımız var' diyor.

Umarım bu röportaj yetkili isimlere mesela AFAD mesela AHBAP, ulaşır ve Dünya, sorularının cevaplarını alabilir.