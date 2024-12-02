Şehirden Kaçmak Psikolojinize İyi Gelecek: Hayatın Koşturmasından Uzaklaşmak İçin Gidilebilecek 12 Huzurlu Yer

Şehrin kalabalığı, gürültüsü arasında zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Rutine oturmuş hayatlarımızı garip bir şekilde yaşıyoruz. Bu da beraberinde yorgunluğu ve kendinden uzaklaşmayı getiriyor. Bazen şehirden uzaklaşarak hem beden hem de ruhen rahatlama ihtiyacı hissedilir. Gelin hep beraber şehir hayatından kaçmak için gidilebilecek yerlere bakalım!

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