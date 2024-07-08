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Seçtiğin Yemeklere Göre Modunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Seçtiğin Yemeklere Göre Modunu Tahmin Ediyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 22:01

Yemeklerin ruh halimizle kesinlikle bir ilgisi var. O yüzden sen yemekleri seç, biz de senin şu anki modunun nasıl olduğunu söyleyelim!

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1. Bu çorbalardan hangisi için "Şu an olsa da içsek" diyorsun?

2. Et yemeklerinden hangisi seni daha çok cezbetti?

3. Bu sebze yemeklerinden hangisi?

4. Neyli böreği tercih edersin?

5. Sokak lezzeti diyince hangisi seni daha çok heyecanlandırıyor?

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6. Peki bu sıcak içeceklerden hangisi?

7. Soğuk içeceklerden de seçimini yap bakalım...

8. Son olarak bir tatlı da seçmeni isteyelim...

Seni çözebilene aşk olsun…

Sen bu aralar çözülmesi çok zor duygular içindesin. Hatta kendin bile ne hissettiğini anlayamıyorsun. Hiç beklemediğin anlarda mutlu oluyor, hiç beklemediğin anlarda da bir anda üzülüyorsun. Ancak bu durumun geçici olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sen her şeyin üstesinden gelebilecek kadar güçlü bir yapıya sahipsin. Hem hayat böyledir, inişleri çıkışları vardır. Önemli olan her anın tadını çıkarabilmek!

Sen bu aralar biraz depresif gibisin…

Seçtiğin yemeklerden anladığımız kadarıyla sen bu aralar biraz depresifsin. Deyim yerindeyse ağzının tadı kaçmış ve bir türlü eski neşeli haline dönemiyorsun. Her şey aklına takılıyor, en ufak olumsuzluklar bile senin modunu düşürmeye yetiyor. Bu ruh halinden çıkmak için kendinle mücadele ediyorsun ama hep depresif yanın kazanıyor. Ama merak etme, çok yakında kendini yeniden çok iyi hissedeceksin!

Sana sıcak havalar çok iyi gelmiş!

Senin bu modunu kıskandık açıkçası! Son zamanlarda bir şekilde mutluluğu bulmuşsun ve ona çok güzel sahip çıkıyorsun. Ayrıca bu mutluluk senin hayatın her anından keyif alabilmeni de sağlamış. Senin için tüm siyahlıklar bitmiş, yerini içini açan renkler almış. Her şeyin senin için daha da güzel olmasını diliyoruz ve kocaman bir maşallah diyoruz!

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