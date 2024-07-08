Seçtiğin Yemeklere Göre Modunu Tahmin Ediyoruz!
Seçtiğin Yemeklere Göre Modunu Tahmin Ediyoruz!
Yemeklerin ruh halimizle kesinlikle bir ilgisi var. O yüzden sen yemekleri seç, biz de senin şu anki modunun nasıl olduğunu söyleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bu çorbalardan hangisi için "Şu an olsa da içsek" diyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Et yemeklerinden hangisi seni daha çok cezbetti?
3. Bu sebze yemeklerinden hangisi?
4. Neyli böreği tercih edersin?
5. Sokak lezzeti diyince hangisi seni daha çok heyecanlandırıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın