Seçtiğin Yemeklere Göre Modunu Tahmin Ediyoruz!

Sen bu aralar çözülmesi çok zor duygular içindesin. Hatta kendin bile ne hissettiğini anlayamıyorsun. Hiç beklemediğin anlarda mutlu oluyor, hiç beklemediğin anlarda da bir anda üzülüyorsun. Ancak bu durumun geçici olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sen her şeyin üstesinden gelebilecek kadar güçlü bir yapıya sahipsin. Hem hayat böyledir, inişleri çıkışları vardır. Önemli olan her anın tadını çıkarabilmek!