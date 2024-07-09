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Seçtiğin Yemeklere Göre Hangi Ünlü Şef İle Yemek Hazırlayacağını Söylüyoruz!

etiket Seçtiğin Yemeklere Göre Hangi Ünlü Şef İle Yemek Hazırlayacağını Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 19:01

Yemek, bir sanattır ve her şefin kendi tarzı ve ustalığı vardır. Bu testte, hangi tarz yemeği seçersen, o yemeği ustalıkla hazırlamış ünlü bir şefle işbirliği yapacağını tahmin edeceğiz. 👇

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1. Bu kebaplardan birini seçerek testimize başlayalım!

2. Peki bu çorbalardan birini seç.

3. Hmm bunlardan da birini seç.

4. Peki bu makarnalardan hangisi?

5. Bunlardan da seçer misin?

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6. Bu salatalardan hangisi?

7. Peki bunlardan hangisi?

8. Son olarak bu tatlılardan da seç.

Jamie Oliver!

Jamie Oliver!

Verdiğin cevaplara göre birlikte yemek yapman gereken şef Jamie Oliver ! Jamie Oliver, lezzetli yemeklerin yanı sıra yenilikçi ve ilham verici tariflerle tanınan bir şef. Onun rehberliğinde, yemek yaparken hem zevk alacak hem de yeni teknikler öğreneceksin. İyi yemek yapmanın sadece lezzetle değil, aynı zamanda tutku ve özenle ilgili olduğunu gösterecek bu deneyim için hazır ol!

Gordon Ramsay!

Gordon Ramsay!

Verdiğin cevaplara göre birlikte yemek yapman gereken şef dünyaca ünlü Gordon Ramsay. Bu şef, yemeği gerçek bir sanata dönüştürüyor! Gordon Ramsay, mutfakta sert disiplini ve mükemmeliyetçi yaklaşımı ile tanınır. Onun rehberliğinde, yemeği hazırlarken lezzetin yanı sıra sunum ve detaylara da büyük önem vereceksin.

Thomas Keller!

Thomas Keller!

Verdiğin cevaplara göre birlikte yemek yapman gereken şef dünyaca ünlü Thomas Keller! Thomas Keller, mutfakta mükemmeliyetçi yaklaşımı ve malzemelerin doğallığını ön plana çıkaran tarzıyla tanınır. Onun rehberliğinde yemek yapmak, lezzetin yanı sıra detaylara verilen önemi de keşfetmek demektir.

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