Verdiğin cevaplara göre birlikte yemek yapman gereken şef Jamie Oliver ! Jamie Oliver, lezzetli yemeklerin yanı sıra yenilikçi ve ilham verici tariflerle tanınan bir şef. Onun rehberliğinde, yemek yaparken hem zevk alacak hem de yeni teknikler öğreneceksin. İyi yemek yapmanın sadece lezzetle değil, aynı zamanda tutku ve özenle ilgili olduğunu gösterecek bu deneyim için hazır ol!