Seçtiğin Yemeklere Göre Hangi Ünlü Şef İle Yemek Hazırlayacağını Söylüyoruz!
Seçtiğin Yemeklere Göre Hangi Ünlü Şef İle Yemek Hazırlayacağını Söylüyoruz!
Yemek, bir sanattır ve her şefin kendi tarzı ve ustalığı vardır. Bu testte, hangi tarz yemeği seçersen, o yemeği ustalıkla hazırlamış ünlü bir şefle işbirliği yapacağını tahmin edeceğiz. 👇
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1. Bu kebaplardan birini seçerek testimize başlayalım!
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2. Peki bu çorbalardan birini seç.
3. Hmm bunlardan da birini seç.
4. Peki bu makarnalardan hangisi?
5. Bunlardan da seçer misin?
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