Seçtiğin Şarkılara Göre Sen Evini Ne Kadar Seviyorsun?
Kimimiz için huzur, kimimiz için ise geçici bir durak olan evden bahsedeceğiz! Seçtiğin şarkılara göre evine olan bağlılığının ne durumda olduğunu bulabiliriz.
Müzik zevkinden yola çıkarak evinle olan ilişkinin derinlerine inmemizi ister misin? Müzikleri dinlemek için kulaklığını taktıysan yolculuğa başlayalım!
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1. Hemen başlayalım! Sana iyi hissettiren şarkı hangisi?
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2. Akşam oldu, güneş battı... Böyle bir anda hislerini anlatan şarkı hangisi?
3. Sabah uyandın, gözlerini açtın... Hangisini dinlemek keyif verir?
4. Peki, eve girdiğinde ilk açacağın şarkı hangisi olur?
5. Hazır olun, evinizde bir film çekilecek! Soundtrack ne olurdu?
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6. Ev sana bir duygu hissettirse, hangisi olurdu?
7. Temizlik yaparken arkaya hangi şarkıyı açarsın?
Sen evine aşıksın!
Sen ev ve dışarı dengesini oluşturmuşsun!
Evin ile senin aranda mesafe var!
Evde değil, bambaşka bir yerde gibisin!
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