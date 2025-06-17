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Seçtiğin Şarkılara Göre Sen Evini Ne Kadar Seviyorsun?

etiket Seçtiğin Şarkılara Göre Sen Evini Ne Kadar Seviyorsun?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
17.06.2025 - 10:04

Kimimiz için huzur, kimimiz için ise geçici bir durak olan evden bahsedeceğiz! Seçtiğin şarkılara göre evine olan bağlılığının ne durumda olduğunu bulabiliriz.

Müzik zevkinden yola çıkarak evinle olan ilişkinin derinlerine inmemizi ister misin? Müzikleri dinlemek için kulaklığını taktıysan yolculuğa başlayalım!

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1. Hemen başlayalım! Sana iyi hissettiren şarkı hangisi?

2. Akşam oldu, güneş battı... Böyle bir anda hislerini anlatan şarkı hangisi?

3. Sabah uyandın, gözlerini açtın... Hangisini dinlemek keyif verir?

4. Peki, eve girdiğinde ilk açacağın şarkı hangisi olur?

5. Hazır olun, evinizde bir film çekilecek! Soundtrack ne olurdu?

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6. Ev sana bir duygu hissettirse, hangisi olurdu?

7. Temizlik yaparken arkaya hangi şarkıyı açarsın?

Sen evine aşıksın!

Evine sadece yaşam alanı olarak bakmıyorsun. Senin için bir içsel sığınak! Duvarlar arasında geçen zaman senin için çok değerli. Küçük detaylara, sıcak anlara ve huzur odaklanmış bir durumdasın. Evini özgün hale getirebiliyor ve evin için emek harcayabiliyorsun. Eve geldiğin zaman da derin bir nefes alıp kendini iyi hissediyorsun. Ev senin konfor alanın!

Sen ev ve dışarı dengesini oluşturmuşsun!

Evi seviyorsun ama bir yanda dış dünya seni çağırıyor! Sıcacık bir yuvan var. Fakat bu yuvada aşırı uzun durmak seni sıkabilir. Sosyallik, hareket ve değişim senin kelimelerin! Evi bir durak olarak ele alıyorsun. Enerjini yeniledikten sonra tekrar dışarı açılıyorsun. Evde de eğlenmeyi biliyorsun dışarıda da. Sen ikisi arasındaki dengeyi çok güzel kurmuşsun!

Evin ile senin aranda mesafe var!

Ev senin için tamamen huzur kaynağı değil. Tam olarak yerleşememiş gibi hissediyor olabilirsin. Bu yüzden duygusal olarak bağ kurmak zor oluyordur. Yalnızlıkla bağdaştırdığın bu alandan çıktığın zaman kendini daha rahat hissediyorsun. Dışarısı daha ağır basıyor senin için. Evin bir yuva değil, geçiş alanı gibi duruyor.

Evde değil, bambaşka bir yerde gibisin!

Ev senin için fiziksel bir mekan değil, hatta zihinsel bir uzaklık gibi! Evde olsan bile ruhun bambaşka yerlerde oluyor. Geçmişte, düşlerde, bambaşka şehirlerde... Evin sana aidiyet hissi vermiyor. Sadece geçici bir istasyon! Duvarları sana soğuk geliyor olabilir. Belki dışarıda, gezerek kendini buluyorsundur. Belki seni sen yapmak bambaşka yerleri keşfetmektir. Bu yüzden evinden uzak olabilirsin!

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asklepiospallas
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