Seçtiğin Şarkılara Göre Sen Evini Ne Kadar Seviyorsun?

Ev senin için fiziksel bir mekan değil, hatta zihinsel bir uzaklık gibi! Evde olsan bile ruhun bambaşka yerlerde oluyor. Geçmişte, düşlerde, bambaşka şehirlerde... Evin sana aidiyet hissi vermiyor. Sadece geçici bir istasyon! Duvarları sana soğuk geliyor olabilir. Belki dışarıda, gezerek kendini buluyorsundur. Belki seni sen yapmak bambaşka yerleri keşfetmektir. Bu yüzden evinden uzak olabilirsin!