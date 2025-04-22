Seçtiğin Malzemelere Göre 23 Nisan’a Özel Bir Yemek Öneriyoruz!
Bu 23 Nisan'da çocuklarınıza bir bayram daha yaşatmak istemez misiniz? O halde testi çözün, sizlere 23 Nisan için hangi tarifi hazırlayabileceğinizi söyleyelim. 👇
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1. Öncelikle söyle bakalım, köfte yaptığın zaman yanına ne eşlik etsin istersin?
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2. Senin için bir salatanın olmazsa olmaz malzemesi ne?
3. Börek sevmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Peki sen en çok hangi böreği yaparsın?
4. Şimdi de favori makarna sosunu öğrenelim. 👇
5. Peki sence pasta dediğin neyli olur?
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6. Söyle bakalım, bir kahvaltının olmazsa olmazı nedir?
7. Şimdi de bir tatlı seçmeni istiyoruz! 👇
8. Son olarak, güzel bir akşam yemeği hazırlayacaksın. Menünün ana malzemesi hangisi olur?
Mantarlı Bonfile & Sebzeli Patates
Çikolatalı Sufle & Pizza
Çıtır Tavuk & Elmalı Turta
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