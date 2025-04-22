Seçtiğin Malzemelere Göre 23 Nisan’a Özel Bir Yemek Öneriyoruz!

Çikolatalı Sufle

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

150 gram sütlü çikolata

Yapılışı:

1. Yumurta ve şekeri derin bir kaba ekleyin ve köpük köpük olana kadar çırpın. Ardından unu ekleyin.

2. Çikolata ve tereyağı benmari usulü eritin, biraz soğutarak karışıma ekleyin ve homojen bir harç olana kadar karıştırın.

4. Tereyağı ile yağlanmış ve şekerle kaplanmış sufle kaplarına 2/3'ü kadar paylaştırın.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180 derecede ayarlayarak 8 dakika pişirin.

Pizza

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

2,5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

Domates sosu

Yeşil biber

Kırmızı biber

Mısır Sucuk

Kaşar peyniri

Siyah zeytin

Yapılışı:

1. Hamur için yoğurma kabına un, tuz, şeker, instant maya, ılık su ve zeytinyağını alarak yoğurun.

2. Hamurun üzerini streçle kaplayın ve üzerine temiz bir bez örterek 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

3. Daha sonra hamuru un serptiğiniz tezgaha alarak tekrar yoğurun ve hamuru 3 eşit parçaya ayırın.

4. Her parçayı beze haline getirip un serptiğiniz tezgaha alın ve üzerine çok az un serperek merdane yardımı ile genişletin.

5. Genişlettiğiniz hamurun üzerine domates sosundan her yerine gelecek şekilde sürün ve kaşar peynirini serpin.

6. Kalan tüm malzemeleri hamurun üzerine serpin ve hamuru Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin.

7. 180 derecede 8 dakika pişmeye bırakın.