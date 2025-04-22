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Seçtiğin Malzemelere Göre 23 Nisan’a Özel Bir Yemek Öneriyoruz!

etiket Seçtiğin Malzemelere Göre 23 Nisan’a Özel Bir Yemek Öneriyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 19:01

Bu 23 Nisan'da çocuklarınıza bir bayram daha yaşatmak istemez misiniz? O halde testi çözün, sizlere 23 Nisan için hangi tarifi hazırlayabileceğinizi söyleyelim. 👇

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1. Öncelikle söyle bakalım, köfte yaptığın zaman yanına ne eşlik etsin istersin?

2. Senin için bir salatanın olmazsa olmaz malzemesi ne?

3. Börek sevmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Peki sen en çok hangi böreği yaparsın?

4. Şimdi de favori makarna sosunu öğrenelim. 👇

5. Peki sence pasta dediğin neyli olur?

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6. Söyle bakalım, bir kahvaltının olmazsa olmazı nedir?

7. Şimdi de bir tatlı seçmeni istiyoruz! 👇

8. Son olarak, güzel bir akşam yemeği hazırlayacaksın. Menünün ana malzemesi hangisi olur?

Mantarlı Bonfile & Sebzeli Patates

Mantarlı Bonfile & Sebzeli Patates

Mantarlı Bonfile

Hazırlama süresi: 25 dakika 

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece 

Malzemeler:

  • 300 gram bonfile

  • 200 gram mantar

  • 1 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam kuru kekik

  • 1 diş ezilmiş sarımsak 

Yapılışı: 

1. Kuşbaşı doğranmış etleri limon suyu, zeytinyağı, kekik ve sarımsakla bir kasede karıştırıp en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.

2. Etleri pişirmeden önce yarım saat oda sıcaklığında bekletin.

3. Etleri mantar, tuz, karabiber, sarımsak ve hardalla harmanlayarak karıştırın.

4. Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer'da pişirmeye başlayın ve her 2 dakikada bir hazneyi çekip hafifçe sallayın ya da bir spatula yardımıyla et ve mantarları ters düz edin. 12 dakika sonra Mantarlı Bonfile'niz hazır.

Sebzeli Patates

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 - 25 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 4 adet patates

  • 2 adet havuç

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Patatesleri ve havuçları doğrayıp baharatlarla karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine sebzeleri yerleştirin ve 180 derecede 20-25 dakika pişirin.

Çikolatalı Sufle & Pizza

Çikolatalı Sufle & Pizza

Çikolatalı Sufle 

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 2 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 150 gram sütlü çikolata

Yapılışı:

1. Yumurta ve şekeri derin bir kaba ekleyin ve köpük köpük olana kadar çırpın. Ardından unu ekleyin.

2. Çikolata ve tereyağı benmari usulü eritin, biraz soğutarak karışıma ekleyin ve homojen bir harç olana kadar karıştırın.

4. Tereyağı ile yağlanmış ve şekerle kaplanmış sufle kaplarına 2/3'ü kadar paylaştırın.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180 derecede ayarlayarak 8 dakika pişirin.

Pizza

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 2,5 su bardağı un

  • 1 su bardağı ılık su 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı instant maya

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • Yarım tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

  • Domates sosu

  • Yeşil biber

  • Kırmızı biber

  • Mısır Sucuk

  • Kaşar peyniri

  • Siyah zeytin

Yapılışı:

1. Hamur için yoğurma kabına un, tuz, şeker, instant maya, ılık su ve zeytinyağını alarak yoğurun.

2. Hamurun üzerini streçle kaplayın ve üzerine temiz bir bez örterek 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

3. Daha sonra hamuru un serptiğiniz tezgaha alarak tekrar yoğurun ve hamuru 3 eşit parçaya ayırın.

4. Her parçayı beze haline getirip un serptiğiniz tezgaha alın ve üzerine çok az un serperek merdane yardımı ile genişletin. 

5. Genişlettiğiniz hamurun üzerine domates sosundan her yerine gelecek şekilde sürün ve kaşar peynirini serpin.

6. Kalan tüm malzemeleri hamurun üzerine serpin ve hamuru Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin.

7. 180 derecede 8 dakika pişmeye bırakın.

Çıtır Tavuk & Elmalı Turta

Çıtır Tavuk & Elmalı Turta

Çıtır Tavuk 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1 adet tavuk göğsü (200 gram)

  • 1 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı: 

1. Tavuk göğsünü ince şeritler halinde kesin.

2. Yumurtayı, unu ve galeta ununu farklı kaplara koyun ve hepsine azar azar tuzla karabiber ekleyin. Her malzemeyi kendi kabının içerisinde karıştırın.

3. Tavuk parçalarını önce yumurtaya, sonra una, ardından tekrar yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayıp kaplayın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı tavuk modunda çalıştırın ve 3 dakika ısınmaya bırakın.

5. Sıcak hazneyi fırça yardımıyla yağlayın ve tavuk dilimlerini yerleştirin.

6. Tavukların üzerini de yağlayın ve 180 derecede 10 dakika pişirin. Pişirme esnasında her 2-3 dakikada bir tavukları ters yüz edin.

Elmalı Turta

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 18 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 75 gram un

  • 35 gram tereyağı

  • 15 gram beyaz şeker

  • Su

  • 2 adet orta boy kırmızı elma

  • Bir tutam tarçın ve şeker

Yapılışı:

1. Un, tereyağı ve şekeri geniş bir kaba alıp iyice karıştırın, pürüzsüz bir hamur elde edene kadar azar azar su ekleyin.

2. Hamur kalıplarını biraz tereyağı ile yağlayın ve ardından hamurla kaplayın. Elmaları soyduktan sonra küçük parçalar halinde kesin ve üzerlerine biraz şeker ve tarçın serpin.

3. Hamurların içine elmalı karışımdan ekleyin ve üzerini tekrar hamurla kaplayın. Pişirme sırasında havanın geçebilmesi için delikler açın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180 dereceye ayarlayın ve yaklaşık 18 dakikada pişirin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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