Seçtiğin Görsellere Göre Haz Etmediğin O Yiyeceği Bulmaya Çalışıyoruz!
Seçtiğin Görsellere Göre Haz Etmediğin O Yiyeceği Bulmaya Çalışıyoruz!
Lezzet anlayışı kişisel bir konudur. Herkesin kendi damak zevki ve asla haz etmediği bir yemeği vardır. Peki, seninki ne? Bu testin sonunda...
Hazırsan başlayalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım... Bu mor renk çiçeklerden birini seç!
2. Bir balık seç.
3. Tatlı seçelim, tatlı devam edelim...
4. Bu pembe görsellerden hangisi?
5. Bir gün batımı görseli seç!
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6. Bu tatlışlardan birini seçmeni istiyoruz.
7. Bu manzara görsellerinden birini seç!
8. Son olarak, bir kuzey ışığı manzarası seç!
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