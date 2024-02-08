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Seçtiğin Görsellere Göre Haz Etmediğin O Yiyeceği Bulmaya Çalışıyoruz!

etiket Seçtiğin Görsellere Göre Haz Etmediğin O Yiyeceği Bulmaya Çalışıyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 20:01

Lezzet anlayışı kişisel bir konudur. Herkesin kendi damak zevki ve asla haz etmediği bir yemeği vardır. Peki, seninki ne? Bu testin sonunda...

Hazırsan başlayalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım... Bu mor renk çiçeklerden birini seç!

2. Bir balık seç.

3. Tatlı seçelim, tatlı devam edelim...

4. Bu pembe görsellerden hangisi?

5. Bir gün batımı görseli seç!

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6. Bu tatlışlardan birini seçmeni istiyoruz.

7. Bu manzara görsellerinden birini seç!

8. Son olarak, bir kuzey ışığı manzarası seç!

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İşkembe çorbası!

İşkembe çorbası!

Zevkler ve renkler tartışılmaz. Herkesin sevdiği veya sevmediği yemekler değişiklik gösterir. Örneğin, işkembe çorbasını birçok insan çok sevse de, görsel tercihlerine göre senin işkembe çorbasını hiç sevmediğini düşünüyoruz.

Bamya!

Bamya!

Herkesin damak zevki farklıdır ve sevdiği veya sevmediği yemekler değişiklik gösterir. Örneğin, bamya yemeğini birçok insan çok sevse de, görsel tercihlerine göre senin bu bu yemeği hiç sevmediğini düşünüyoruz.

Karalahana çorbası!

Karalahana çorbası!

Zevkler ve renkler tartışılmaz. Herkesin sevdiği veya sevmediği yemekler değişiklik gösterir. Örneğin, karalahana çorbasını birçok insan çok sevse de, görsel tercihlerine göre senin bu çorbayı hiç sevmediğini düşünüyoruz.

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