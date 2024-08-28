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Seçtiğin Görsellere Göre, Bu Akşam Pişirmen Gereken Yemeği Söylüyoruz!

etiket Seçtiğin Görsellere Göre, Bu Akşam Pişirmen Gereken Yemeği Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 20:31

Seçtiğin görsellere göre bu akşam hangi yemeği pişirmelisin?

Bu testte söylüyoruz!

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1. Bunlardan hangisini tercih edersin?

2. Gözüne güzel gözüken kahvaltıyı seç!

3. Sen bu tatlardan hangisini daha çok beğeniyorsun?

4. Bir de yemek masanı seçer misin?

5. Birini seçmek hiç bu kadar zor olmamıştı!

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6. Neredeyse bitiriyoruz, dondurmanı seç!

7. Yemeğin yanında bu içeceklerden hangisi iyi gider?

8. Bu leziz gün yemeklerinden birini seç bakalım.

9. Son olarak, bir tatlı seç!

Mısırlı Karides

Mısırlı Karides

Seçtiğin görsellere göre bu akşam kesinlikle mısırlı karides yemelisin!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 500 gram karides, soyulmuş

  • 2 çay kaşığı doğranmış sarımsak

  • 0,5 çay kaşığı pul biber

  • 0,5 çay kaşığı tütsü kırmızı biber

  • 1,5 yemek kaşığı yağ

  • 2 tatlı mısır koçanı

  • 0,5 misket limonu

Yapılışı:

1. Karidesleri pul biber, sarımsak, paprika tozu, tuz ve 1 yemek kaşığı yağ ile harmanlayın.

2. Kalan yağı mısır koçanlarına tuzla karıştırıp sürün.

3. Mısırı Philips Çift Hazneli Airfryer'ın soldaki küçük haznesine, karidesleri ise sağdaki büyük hazneye alın. Biri 3, diğeri 6 litrelik bu iki hazneyi aynı menü üzerinden kontrol edip tek seferde dilediğiniz pişirme modunu seçebilirsiniz.

Sol tarafı 18 dakika 200 derece, sağ tarafı 9 dakika 200 derece ayarıyla çalıştırın.

4. Pişen yemeklerinizi servis tabağına alın, karideslerin üzerine limon sıkıp afiyetle tüketin.

Afiyet olsun!

Tavuk ve Sebzeli Fajita

Tavuk ve Sebzeli Fajita

Seçtiğin görsellere göre bu akşam tüketmen gereken tarif: Tavuk ve Sebzeli Fajita

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 430 gram tavuk göğüs fileto

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,5 çay kaşığı paprika tozu

  • 2 dolmalık biber

  • 1 kabak

  • 1 kırmızı soğan

  • 150 gram şitake mantar

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 çay kaşığı chili biber tozu

  • 4 tortilla ekmeği

Yapılışı:

1. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, paprika tozu, tuz ve biberi karıştırıp tavuk filetoları bu karışımla ovun.

2. Sebzeleri doğrayıp bir kasede kalan zeytinyağı, limon suyu, biber tozu, tuz ve biberle harmanlayın.

3. Tavuk filetoları sol hazneye alıp 25 dakika 200 derece, sebzeli karışımı sağ hazneye alıp 15 dakika 200 derece ayarı yapın.

Cihazın kızartma, fırınlama, ızgaralama, ısıtma ve daha pek çok ayarı seçerek kendinize özel bir pişirme deneyimi edebileceğinizi de unutmayın!

4. Pişen malzemeleri servis tabağına alın, yanına tortilla ekmeği ve salata ile birlikte afiyetle tüketin.

Afiyet olsun!

Tofu Kebap ve Edamame!

Tofu Kebap ve Edamame!

Seçtiğin görsellere göre bu akşam hazırlaman gereken tarif: Tofu Kebap ve Edamame

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 250 gram tofu

  • 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • 2 çay kaşığı akçaağaç şurubu

  • 1 çay kaşığı zencefil sarımsak salça

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı misket limon suyu

  • 1 kabak

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 1 kırmızı soğan

  • 1 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 300 gram edamame, dondurulmuş

Yapılışı:

1. Tofuyu 1,5*3 cm parçalar halinde doğrayın. Bir kasede fıstık ezmesi, akçaağaç şurubu, salça, soya sosu ve limon suyunu karıştırıp, tofuları bu karışımda 15 dakika marine edin.

2. Kabakları yarım halkalar halinde, dolmalık biberi küp küp doğrayın. Soğanları da 2 cm'lik parçalar olarak doğrayın.

3. Tofu, kabak, biber ve soğanları 6 şişe karıştırarak dizin. Üzerine yağ püskürtün veya sürün.

4. Edamameyi cihazın sol tarafına alıp 20 dakika, 200 derece ayarı yapın. Tofu şişleri sağa alıp 14 dakika, 200 derece ayarı yapın.

5. Pişen kebapları tabağa alın, edamameyi de tuzla tatlandırıp yanına koyun.

Afiyet olsun.

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