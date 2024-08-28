Seçtiğin Görsellere Göre, Bu Akşam Pişirmen Gereken Yemeği Söylüyoruz!

Seçtiğin görsellere göre bu akşam tüketmen gereken tarif: Tavuk ve Sebzeli Fajita

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

430 gram tavuk göğüs fileto

4 yemek kaşığı zeytinyağı

0,5 çay kaşığı paprika tozu

2 dolmalık biber

1 kabak

1 kırmızı soğan

150 gram şitake mantar

2 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı chili biber tozu

4 tortilla ekmeği

Yapılışı:

1. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, paprika tozu, tuz ve biberi karıştırıp tavuk filetoları bu karışımla ovun.

2. Sebzeleri doğrayıp bir kasede kalan zeytinyağı, limon suyu, biber tozu, tuz ve biberle harmanlayın.

3. Tavuk filetoları sol hazneye alıp 25 dakika 200 derece, sebzeli karışımı sağ hazneye alıp 15 dakika 200 derece ayarı yapın.

Cihazın kızartma, fırınlama, ızgaralama, ısıtma ve daha pek çok ayarı seçerek kendinize özel bir pişirme deneyimi edebileceğinizi de unutmayın!

4. Pişen malzemeleri servis tabağına alın, yanına tortilla ekmeği ve salata ile birlikte afiyetle tüketin.

Afiyet olsun!