Seçtiğin Görsellere Göre, Bu Akşam Pişirmen Gereken Yemeği Söylüyoruz!
Seçtiğin Görsellere Göre, Bu Akşam Pişirmen Gereken Yemeği Söylüyoruz!
Seçtiğin görsellere göre bu akşam hangi yemeği pişirmelisin?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Bunlardan hangisini tercih edersin?
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2. Gözüne güzel gözüken kahvaltıyı seç!
3. Sen bu tatlardan hangisini daha çok beğeniyorsun?
4. Bir de yemek masanı seçer misin?
5. Birini seçmek hiç bu kadar zor olmamıştı!
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