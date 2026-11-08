Seçtiğin Eurovision Şarkılarına Göre Avrupa'nın Hangi Başkentinde Yaşamalısın?

Senin müzik zevkin de hayat enerjin de kesinlikle sıradan değil! Farklı tarzları keşfetmeyi, eğlenmeyi ve kendi kurallarına göre yaşamayı seviyorsun. Berlin'in çılgın gece hayatı, alternatif müzik sahnesi ve özgür atmosferi tam sana göre. Burada her gece kendini Eurovision'un en eğlenceli after party'sindeymiş gibi hissedebilirsin!