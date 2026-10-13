Seçtiğin Enstürmana Göre Kişiliğinin Gizli Kalmış Yönü Hangisi?
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Bazı insanlar seni sakin sanıyor, bazıları fazla rahat, bazılarıysa “Bunun içinde kesin başka bir dünya var.” diye düşünüyor olabilir. 😅 Çünkü kabul edelim, hepimizin herkese göstermediği ufak bir gizli tarafı var. Şimdi senden sadece bir enstrüman seçmeni isteyeceğiz ve o seçimin üzerinden kişiliğinin perde arkasında kalan yönünü söyleyeceğiz.
Fazla düşünmek yok, ilk içine sineni seç! Bakalım sende saklanan şey ne?
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1. Sahnede sadece bir enstrüman çalabilecek olsan hangisini seçerdin?
Aslında sandığından çok daha duygusalsın!
İçinde gizli bir lider var!
Göründüğünden çok daha maceracısın!
Sandığından daha rekabetçisin!
Aslında tam bir hayalperestsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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