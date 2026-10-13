Seçtiğin Enstürmana Göre Kişiliğinin Gizli Kalmış Yönü Hangisi?

“Ben kazanmak için oynamıyorum.” dediğin oyunlarda bile kaybedince yüz ifadenin değişmesi bize yeterince şey anlatıyor. 😅 Dışarıdan oldukça rahat ve umursamaz görünsen de içinde minik bir “Ben bunu daha iyi yapabilirim.” sesi var. Bu tarafın özellikle sevdiğin ya da kendini iyi hissettiğin konularda iyice ortaya çıkıyor. İnsanlarla yarışmaktan çok aslında kendi önceki halini geçmeye çalışıyorsun. Başarısız olduğunda canının sıkılmasının sebebi de biraz bu. Yani senin içinde sessiz sakin yaşayan ama skor tabelasını da göz ucuyla sürekli kontrol eden bir rekabetçi var.