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Seçimini Yap: Yemek Yapan mı Yoksa Yiyen Taraf mısın?

etiket Seçimini Yap: Yemek Yapan mı Yoksa Yiyen Taraf mısın?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 21:01

Yemek söz konusu olduğunda iki taraf vardır: yapanlar ve yiyenler. Peki ya sen hangisisin? Bu test bunun cevabını veriyor!

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1. Diyelim ki çok acıktın, ne yaparsın?

2. Senin mutfakla arandaki ilişki ne zaman başladı?

3. Senin için donmuş yiyecekler kurtarıcı mı?

4. Misafirliğe giderken bir şeyler yapıp götürür müsün?

5. İnsanların senin elinden yemeyi sevdiği bir tarif var mı?

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6. Yemeyi en sevdiğin öğün hangisi?

7. Son olarak, birine onu sevdiğini göstermek için yemek yapanlardan mısın?

Sen kesinlikle yiyen tarafsın!

Verdiğin cevaplar senin tam bir yemek canavarı olduğunu ortaya koyuyor! Sen yemek yemeye bayılıyor, her şeyi silip süpürmek istiyorsun. Ancak şunu söylememiz şart, yemek yapmakla pek aran yok. Sen istiyorsun ki biri senin için leziz yemekler yapsın, sen de onları afiyetle ye.

Sen iki tarafa da çok yakınsın…

Verdiğin cevaplara şöyle bir baktık da senin yemek yemeyi mi yoksa yapmayı mı daha çok sevdiğine karar veremedik. Sen ikisine de bayılıyor değilsin. Yemek yaparken keyif alıyorsun ama bu senin için hayattaki en büyük mutluluk değil. Keza yemek yemek de öyle. Farklı tatları denemek sana keyif veriyor ancak senin hayatının ana amacı değil. Sen her şeyi dozunda yaşıyorsun!

Sen kesinlikle yemek yapan tarafsın!

Verdiğin cevaplara göre sen yemek yapmaya bayılıyorsun. Senin için yemek yapmak adeta bir terapi yöntemi haline gelmiş. Yemek yaptıkça rahatlıyor, sevdiklerin o yemeklerden keyif aldıkça da mutlu oluyorsun. Ayrıca yemek yemeyi çok sevdiğin de ortada. Sen mutfağa girdiğinde adeta bu dünyadaki cenneti yaşıyorsun!

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