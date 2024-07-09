Seçimini Yap: Yemek Yapan mı Yoksa Yiyen Taraf mısın?
Seçimini Yap: Yemek Yapan mı Yoksa Yiyen Taraf mısın?
Yemek söz konusu olduğunda iki taraf vardır: yapanlar ve yiyenler. Peki ya sen hangisisin? Bu test bunun cevabını veriyor!
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1. Diyelim ki çok acıktın, ne yaparsın?
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2. Senin mutfakla arandaki ilişki ne zaman başladı?
3. Senin için donmuş yiyecekler kurtarıcı mı?
4. Misafirliğe giderken bir şeyler yapıp götürür müsün?
5. İnsanların senin elinden yemeyi sevdiği bir tarif var mı?
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