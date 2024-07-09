Seçimini Yap: Yemek Yapan mı Yoksa Yiyen Taraf mısın?

Verdiğin cevaplara şöyle bir baktık da senin yemek yemeyi mi yoksa yapmayı mı daha çok sevdiğine karar veremedik. Sen ikisine de bayılıyor değilsin. Yemek yaparken keyif alıyorsun ama bu senin için hayattaki en büyük mutluluk değil. Keza yemek yemek de öyle. Farklı tatları denemek sana keyif veriyor ancak senin hayatının ana amacı değil. Sen her şeyi dozunda yaşıyorsun!