Scoutium, Türkgücü München ile Almanya'daki İlk İş Birliğini Gerçekleştirdi

Yapılan yeni anlaşmanın ardından mutluluğunu paylaşan Scoutium'un yönetici ortağı Ali Akçay, ''Almanya’daki ilk kulübümüz Türkgücü München ile imzalarımızı attık. Burada birçok ülkeden genç futbolcular var, birçok Türk oyuncu da akademide yer alıyor. Oluşturduğumuz teknolojik altyapıyı Almanya’ya da taşımanın gururunu yaşıyoruz. Türkgücü München’in akademi düzeyinde kurduğu sistemi Scoutium ile birlikte yukarılara çıkarmak istiyoruz. Bireysel videolar ve analizlerle mevcut yeteneklerin performans takibini kolaylaştırırken, buradaki kulüp yetkililerinin genç yetenekleri hızlı bir şekilde keşfedebilmesini de sağlayacağız. Birlikte çok güzel işler başaracağımıza güvenim tam.’’ sözlerini kullandı.

Türkgücü München yönetim kurulu üyesi Serdar Yılmaz, Scoutium ile yaptıkları anlaşma sayesinde akademilerindeki futbolcularının performanslarını çok daha profesyonel şekilde takip edeceklerini belirterek, “İş birliğimiz ile hem futbolcularımızın gelişimlerinin hızlanacağına hem de akademimizdeki rekabetin daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Akademimizdeki bu profesyonelleşme için ve Scoutium’un Almanya’da anlaştığı ilk kulüp olduğumuz için çok mutluyuz.’’ açıklamasında bulundu.