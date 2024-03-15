Scoutium, Türkgücü München ile Almanya'daki İlk İş Birliğini Gerçekleştirdi
Yenilikçi teknolojisi sayesinde futbol kulüplerinin akademilerine global çözümler getiren, genç yeteneklerin video ve istatistiklerini objektif olarak sunan Scoutium, yaklaşık 50 yıllık futbol mirası olan Almanya’nın Regionalliga ekiplerinden Türkgücü München ile iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu.
Gerçekleşen anlaşma ile Scoutium, Türkgücü München’in akademi takımlarının maçlarını mercek altına alarak hem takımın hem futbolcuların performanslarının profesyonel bir şekilde takip edilmesini sağlayacak. Karşılaşmalarda oynayan futbolcuların bireysel videoları ile özel istatistikleri hazırlanarak en hızlı ve kolay şekilde kulüp yetkililerinin değerlendirmesine sunulacak. Türkgücü München’in bünyesindeki tüm futbolcular Scoutium’un geniş futbol topluluğunun bir parçası olarak Scoutium üyelerine sunulan marka iş birliklerinden faydalanabilecek. Futbolcu keşif sürecinde de antrenörlerin futbolcu adaylarını daha detaylı analiz etmesini sağlayacak olan Scoutium, Türkgücü München akademisine yeni yetenekler kazandırılmasına destek olacak.