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Scooter Dünyasında Büyüyen Mobilite: SmarTrike Xtend Serisi ile 1-12 Yaş Arası Tek Scooter

etiket Scooter Dünyasında Büyüyen Mobilite: SmarTrike Xtend Serisi ile 1-12 Yaş Arası Tek Scooter

mulan
mulan - Onedio Üyesi
26.06.2025 - 17:15

Çocuklar büyüdükçe ihtiyaçları da değişiyor. Kıyafetler, ayakkabılar, oyuncaklar... Peki ya scooter’ları? Artık her yaşa ayrı scooter almak yerine, dönüşebilen ve büyüyebilen modellerle tanışma zamanı. Bu içerikte, 1 yaşından 12 yaşına kadar farklı evrelere hitap eden scooter modellerini teknik detaylarıyla karşılaştırmalı olarak inceledik. Hem uzun ömürlü hem de eğlenceli yol arkadaşlarını keşfetmeye hazır mısınız?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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SmarTrike Xtend Ride-On – 1 Yaştan 12 Yaşa Uzanan Çok Modlu Deneyim

SmarTrike Xtend Ride-On – 1 Yaştan 12 Yaşa Uzanan Çok Modlu Deneyim

Yaş Aralığı: 1–12 yaş

Ağırlık Kapasitesi: 25 kg (Ride-on), 50 kg (Scooter)

  • 3’ü 1 arada yapı: Oturaklı sürüş → Denge scooter’ı → Klasik scooter

  • Sepetli oturak

  • Patentli uzatılabilir ayak tablası, ayarlanabilir gidon

  • LED tekerlekler, yüksek manevra kabiliyeti ve yumuşak dönüş sistemi

  • Direksiyon kilitleme modu sayesinde yeni başlayanlar için denge kolaylığı

  • Rulman standardı: ABEC-7

  • GROW WITH ME™ teknolojisiyle aletsiz evre geçişi

  • Bcycle geri satın alım garantisi ile sürdürülebilir kullanım

SmarTrike Xtend Büyüyebilen Ride On Scooter

SmarTrike Xtend Scooter – 3’ten 12’ye Ayarlanabilir, Büyüyen Taban

SmarTrike Xtend Scooter – 3’ten 12’ye Ayarlanabilir, Büyüyen Taban

Yaş Aralığı: 3–12 yaş

Ağırlık Kapasitesi: 50 kg

  • Patentli uzatılabilir ayak tablası (3 farklı uzunluk ayarı)

  • 3 kademeli yükseklik ayarı sunan gidon sistemi

  • Arka freni, geniş ayak alanı ve kavrama sağlayan özel taban kaplaması

  • LED ön tekerlekler, dayanıklı PU malzeme

  • Katlanabilir yapı: Kompakt taşıma imkanı

  • Rulman standardı: ABEC-7

  • GROW WITH ME™ teknolojisiyle aletsiz evre geçişi

  • Bcycle geri satın alım garantisi ile uzun vadeli değer

SmarTrike Xtend 3 Aşamalı Büyüyebilen Çocuk Scooterı

SmarTrike T1 Scooter – En Küçükler İçin Güvenli Başlangıç

SmarTrike T1 Scooter – En Küçükler İçin Güvenli Başlangıç

Yaş Aralığı: 15 ay–3 yaş

Ağırlık Kapasitesi: 20 kg (Oturma modu), 25 kg (Scooter)

  • 3’ü 1 arada yapı: Oturaklı sürüş → Denge scooter’ı → Klasik scooter

  • Genişletilmiş denge sağlayan arka tekerlek mesafesi

  • LED ön tekerlekler, yumuşak gidon ve PU kaplı elcikler

  • Direksiyon kilidi ile denge desteği

  • Aletsiz dönüşüm imkanı

  • Eğlenceli dahili çanta

  • Bcycle geri satın alım garantisi ile değişen yaşa kolay uyum

SmarTrike T1 3’ü 1 Arada Oturaklı ve Çantalı Çocuk Scooterı

Globber Go Up Baby 360: İlk Yaşlardan İtibaren Güvenli Başlangıç

Globber Go Up Baby 360: İlk Yaşlardan İtibaren Güvenli Başlangıç

Yaş Aralığı: 15 ay–9 yaş

Ağırlık Kapasitesi: 20 kg (Oturma modu), 25 kg (Scooter)

  • 3’ü 1 arada: Yürüyüş destekli, oturmalı ve scooter modları

  • Kaymaz taban ve ışıklı tekerlekler

  • 360° dönebilen ebeveyn kontrol kolu

  • Yumuşak koltuk ve ergonomik destek

Scoot and Ride Highwaykick 1

Scoot and Ride Highwaykick 1

Yaş Aralığı: 1–5 yaş

Ağırlık Kapasitesi: 50 kg (Scooter), 20 kg (Oturma modu)

  • 2’si 1 arada yapı: Oturaklı sürüşten scooter’a dönüşüm (alet gerektirmez)

  • Yumuşak PU ön tekerlekler (120 mm), geniş teker aralığı

  • Sabit ayak tablası, tek yükseklik ayarı olan gidon (57 cm)

  • Kompakt ve hafif yapı sunar ancak büyüme evrelerine tam uyum sağlamaz

  • Kapatılabilir destek tablası ile devrilmeye karşı koruma

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Uzun Ömürlü Scooter Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

  • Yaş ve kilo aralığı: Büyüdükçe değiştirmek zorunda kalmayacağınız ürünler tercih edin.

  • Katlanabilirlik ve taşıma kolaylığı: Arabanın bagajına ya da sırt çantasına sığabiliyor mu?

  • Ayarlanabilir parça sayısı: Gidon ve ayak tablası büyüyebiliyor mu?

  • Rulman kalitesi ve tekerlek malzemesi: ABEC standardı ve PU malzeme sürüşte fark yaratır.

  • Fren sistemi: Disk fren ya da klasik arka fren tercihine göre güvenlik seviyesi değişebilir.

Çocukların ilk scooter deneyimi yalnızca eğlence değil; denge, özgüven ve bağımsızlık duygusu için de büyük önem taşır. Uzun vadeli düşünün, onlar büyürken scooter’ları da onlarla birlikte büyüsün.

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mulan
mulan
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