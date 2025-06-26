Scooter Dünyasında Büyüyen Mobilite: SmarTrike Xtend Serisi ile 1-12 Yaş Arası Tek Scooter

Çocuklar büyüdükçe ihtiyaçları da değişiyor. Kıyafetler, ayakkabılar, oyuncaklar... Peki ya scooter’ları? Artık her yaşa ayrı scooter almak yerine, dönüşebilen ve büyüyebilen modellerle tanışma zamanı. Bu içerikte, 1 yaşından 12 yaşına kadar farklı evrelere hitap eden scooter modellerini teknik detaylarıyla karşılaştırmalı olarak inceledik. Hem uzun ömürlü hem de eğlenceli yol arkadaşlarını keşfetmeye hazır mısınız?

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