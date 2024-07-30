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Şarkılarla Yaşadığımız Anlar: Her Dinleyişte Hatıralarınızı Canlandıracak 11 Parça

etiket Şarkılarla Yaşadığımız Anlar: Her Dinleyişte Hatıralarınızı Canlandıracak 11 Parça

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 13:31

Hayatın her anında fonda çalan bir şarkı vardır. İşte size, her dinleyişinizde sizi geçmişe götürecek 11 unutulmaz parça. Hazırsanız, müzik eşliğinde anılara yolculuğa çıkıyoruz!

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1. Teoman - Çoban Yıldızı

2. Eagles - Hotel California

3. Baris Manço - Gülpembe

4. Sezen Aksu - Son Bakış

5. Hümeyra - Sessiz Gemi

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6. Vega - Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı

7. Bengü - Kalbim

8. Gökhan Kırdar - Yerine Sevemem

9. Nilüfer - Son Arzum

10. Emel Sayın - Duydum Ki Unutmuşsun

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11. Righteous Brothers - Unchained Melody

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