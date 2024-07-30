Şarkılarla Yaşadığımız Anlar: Her Dinleyişte Hatıralarınızı Canlandıracak 11 Parça
Şarkılarla Yaşadığımız Anlar: Her Dinleyişte Hatıralarınızı Canlandıracak 11 Parça
Hayatın her anında fonda çalan bir şarkı vardır. İşte size, her dinleyişinizde sizi geçmişe götürecek 11 unutulmaz parça. Hazırsanız, müzik eşliğinde anılara yolculuğa çıkıyoruz!
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1. Teoman - Çoban Yıldızı
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2. Eagles - Hotel California
3. Baris Manço - Gülpembe
4. Sezen Aksu - Son Bakış
5. Hümeyra - Sessiz Gemi
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6. Vega - Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı
7. Bengü - Kalbim
8. Gökhan Kırdar - Yerine Sevemem
9. Nilüfer - Son Arzum
10. Emel Sayın - Duydum Ki Unutmuşsun
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