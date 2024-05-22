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Şarkı Sözleri Sayesinde Çok Daha Güçlü Hissettiğimiz Nova Norda'nın 12 Şarkısı

etiket Şarkı Sözleri Sayesinde Çok Daha Güçlü Hissettiğimiz Nova Norda'nın 12 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 18:19

Nova Norda'nın şarkıları en mutsuz ve güçsüz hissettiğimiz anlarda bize çok iyi geliyor. Eğer senin de içindeki gücü hissetmeye ihtiyacın varsa bu şarkılar bizden sana gelsin!

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1. Nova Norda - ŞEREFİNE

2. Nova Norda - Varım

3. Nova Norda - Beteri Yok Uslanmaktan

4. Nova Norda - Zor

5. Nova Norda - Peşindeyim Kendimin

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6. Nova Norda - Aşka Çarem Yok

7. Nova Norda - İstesen de sevemezsin

8. Nova Norda - Beni Biraz

9. Nova Norda - Dinozorlar

10. Nova Norda - Boşver!

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11. Can Bonomo & Nova Norda - ELALEM

12. Nova Norda - Çıktım Bi Yola

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