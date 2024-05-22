Şarkı Sözleri Sayesinde Çok Daha Güçlü Hissettiğimiz Nova Norda'nın 12 Şarkısı
Şarkı Sözleri Sayesinde Çok Daha Güçlü Hissettiğimiz Nova Norda'nın 12 Şarkısı
Nova Norda'nın şarkıları en mutsuz ve güçsüz hissettiğimiz anlarda bize çok iyi geliyor. Eğer senin de içindeki gücü hissetmeye ihtiyacın varsa bu şarkılar bizden sana gelsin!
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1. Nova Norda - ŞEREFİNE
2. Nova Norda - Varım
3. Nova Norda - Beteri Yok Uslanmaktan
4. Nova Norda - Zor
5. Nova Norda - Peşindeyim Kendimin
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6. Nova Norda - Aşka Çarem Yok
7. Nova Norda - İstesen de sevemezsin
8. Nova Norda - Beni Biraz
9. Nova Norda - Dinozorlar
10. Nova Norda - Boşver!
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