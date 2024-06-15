Sarhoş Olup Bir Ahırda Uyuyakalan Kadının İki Bacağını da Fareler Yedi!
Sarhoş Olup Bir Ahırda Uyuyakalan Kadının İki Bacağını da Fareler Yedi!
Rusya'nın Stavropol Krayı'nda Mineralnye Vody'de bir çiftliğin ahırında sarhoş bir şekilde uyuyakalan evsiz bir kadın, fareler tarafından bacakları yendikten sonra her iki bacağını da kaybetti.
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Basında sadece Marina olarak adı geçen kadın, yoldan geçen biri tarafından bulundu ve hastaneye ulaştığında kangren başlamıştı. Her iki bacağı da kangren nedeniyle kesilmek zorunda kaldı.
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Marina yaptığı açıklamada "Sarhoş oldum ve fareler beni yedi" dedi. Yetkililer, kimsesiz olduğunu belirten Marina'nın kardeşini buldu ancak kardeşi tekrar kendisiyle iletişime geçilmemesini istedi.
Kaldığı kimsesizler barınağının çalışanlarına göre, Marina'nın alkol bağımlılığı ilişkilerinin bozulmasının nedeni. İçkiyi reddedememesi ve sigara içmeye olan isteği, mevcut durumunun nedenleri olarak belirtiliyor.
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