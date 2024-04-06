Şamil Tayyar’dan Özeleştirili Başkanlık Sistemi Önerileri: “Revize Edilmeli”

AK Parti, geçtiğimiz hafta sonu yapılan yerel seçimlerde ilk kez ikinci parti konumuna gerilemişti. AK Parti’de eski dönemde MYK’da bulunan eski milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Hükmet Sistemi’nde yenilikler yapılması gerektiğini ifade etti.