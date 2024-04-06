Şamil Tayyar’dan Özeleştirili Başkanlık Sistemi Önerileri: “Revize Edilmeli”
Şamil Tayyar’dan Özeleştirili Başkanlık Sistemi Önerileri: “Revize Edilmeli”
AK Parti, geçtiğimiz hafta sonu yapılan yerel seçimlerde ilk kez ikinci parti konumuna gerilemişti. AK Parti’de eski dönemde MYK’da bulunan eski milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Hükmet Sistemi’nde yenilikler yapılması gerektiğini ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
AK Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’nin ardından en fazla oy alan ikinci parti oldu.
Tarihinde ilk defa bir seçimde CHP’nin gerisine düşen AK Parti’de içeriden de eleştiriler gelmeye başladı.
Daha önce birçok kez başkanlık sistemini savunan eski milletvekili Şamil Tayyar, yeni dönemde sistemden bazı değişikliler yapılması gerektiğini ifade etti.
“Bence iki temel düzenlemeye ihtiyaç var. Dar bölge seçim sistemine geçilmesi ve 50+1 uygulamasının kaldırılması.”
“Bu iki düzenleme olmadan, ne yaparsanız yapın, sistem asla huzur bulmaz.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
“Dar bölgeye geçilirse tombaladan vekillik biter, parlamento güçlenir, güçlenen parlamento yürütme, yasama ve yargı arasındaki güç dağılımını domine eder, keyfiyeti sınırlandırır.”
5”0+1 kaldırılır, çoğunluk sistemine geçilirse siyasi stres azalır, küçük parti vesayeti kalkar, pazarlıklara gerek kalmaz, su kendi mecrasında akar.”
“Sistem bu iki sütun üzerinde yeniden inşa edilirse, sistemle ilgili tartışmalı tüm sorunların çözüme kavuşma ihtimalinin artacağı kanaatimdeyim.”
Şamil Tayyar'ın paylaşımı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda