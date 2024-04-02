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Sahurda Denemen Gereken Çeşnili Tarif Testin Sonunda!

etiket Sahurda Denemen Gereken Çeşnili Tarif Testin Sonunda!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 23:01

Sahurda hep aynı şeyler yemekten sıkıldıysan denemen gereken çeşnili tarifi bulmana yardım ediyoruz. Bu akşam sahurda farklı çeşnili bir tarif denemek için haydi teste!

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1. Sahura kaçta kalktığını sorarak başlayalım...

2. Peki seni biri mi kaldırıyor yoksa kendin mi kalkıyorsun?

3. Sahurda tek başına mı oluyorsun yoksa tüm aile birlikte mi sahur yapıyorsunuz?

4. İftara kadar neler yapıyorsun?

5. İftarda çorba tercih ediyor musun?

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6. Oruçla aran nasıl diye soralım...

7. Sahurda daha çok ne yemeyi tercih ediyorsun?

8. Gün içinde çok acıkıyor musun?

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Senin aradığın lezzet İçim Zeytinli Kekikli Labneli Ekmek Üstü Avokado!

Senin aradığın lezzet İçim Zeytinli Kekikli Labneli Ekmek Üstü Avokado!

Sahurda senin ihtiyacın olan lezzet labneyle avokadonun muhteşem uyumu olan bu ekmek üstü tarif. Hem besleyici hem doyurucu bu tarifin detayları şöyle:

Malzemeler:

  • 2 dilim ekmek

  • 1 avokado

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 paket İçim Zeytinli Kekikli Labne

  • Karabiber

  • Birkaç damla limon

Hazırlanışı:

1. Avokadoyu soyarak işe başlayın.

2. Ekmek dilimine önce İçim Zeytinli Kekikli Labne'yi sürün.

3. Labnenin üzerine avokadoyu yerleştirin. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin. Biraz tutam karabiber de ekleyin. Son olarak limon da sıkın.

Bu tarif bu kadar!

Senin sahur için denemen gereken tarif İçim Kajun Baharatlı Labneli, Hindi Fümeli Sandviç!

Senin sahur için denemen gereken tarif İçim Kajun Baharatlı Labneli, Hindi Fümeli Sandviç!

Senin sahurda güzel bir sandviçe ihtiyacın var. İçim Kajun Baharatlı Labne'nin hindi fümeyle birleşimi sahur için ideal bir sandviç. Bu tarif şöyle:

Malzemeler:

  • Yarım baget ekmeği

  • 1 paket İçim Kajun Baharatlı Labne

  • 1 kapya biber

  • 1 sivri biber

  • 4 dilim hindi füme

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz - Karabiber

Hazırlanışı: 

1. Biberleri jülyen şekilde doğrayın. 

2. Zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırın. Bu sosla sebzeleri marine edin.

3. Sebzeleri ısıtılmış tavada pişirin.

4. Ekmeği ortadan ikiye bölün. İçine önce bol bol İçim Kajun Baharatlı Labne'yi sürün.

5. Üzerine önce ızgara sebzeleri ve daha sonra hindi fümeleri yerleştirin.

Bu sandviçi hazırlamak bu kadar kolay!

Sahur için sana uygun tarif İçim Chili Labneli Fırın Makarna!

Sahur için sana uygun tarif İçim Chili Labneli Fırın Makarna!

Seni sahurda öyle sandviç falan kesmez, sana güzel bir yemek lazım! Seni tok tutacak bu tarifin detayları şöyle:

Malzemeler:

  • 1 paket İçim Chili Labne

  • Yarım paket fırın makarna

  • 100 gram İçim Kaşar

Hazırlanışı:

1. Önce makarnayı haşlayın. 

2. Makarnayı süzdükten sonra İçim Chili Labne'yle karıştırın. 

3. Üzeri için İçim Kaşar'ı rendeleyin ve makarnanın üzerine serpin.

4. Fırına atıp 170 derecede üstü kızarana kadar pişirin.

Mis gibi kokan lezzet sahur için ideal!

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