Sahurda Denemen Gereken Çeşnili Tarif Testin Sonunda!
Sahurda Denemen Gereken Çeşnili Tarif Testin Sonunda!
Sahurda hep aynı şeyler yemekten sıkıldıysan denemen gereken çeşnili tarifi bulmana yardım ediyoruz. Bu akşam sahurda farklı çeşnili bir tarif denemek için haydi teste!
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1. Sahura kaçta kalktığını sorarak başlayalım...
2. Peki seni biri mi kaldırıyor yoksa kendin mi kalkıyorsun?
3. Sahurda tek başına mı oluyorsun yoksa tüm aile birlikte mi sahur yapıyorsunuz?
4. İftara kadar neler yapıyorsun?
5. İftarda çorba tercih ediyor musun?
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6. Oruçla aran nasıl diye soralım...
7. Sahurda daha çok ne yemeyi tercih ediyorsun?
8. Gün içinde çok acıkıyor musun?
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