Sahurda Denemen Gereken Çeşnili Tarif Testin Sonunda!

Sahurda senin ihtiyacın olan lezzet labneyle avokadonun muhteşem uyumu olan bu ekmek üstü tarif. Hem besleyici hem doyurucu bu tarifin detayları şöyle:

Malzemeler:

2 dilim ekmek

1 avokado

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 paket İçim Zeytinli Kekikli Labne

Karabiber

Birkaç damla limon

Hazırlanışı:

1. Avokadoyu soyarak işe başlayın.

2. Ekmek dilimine önce İçim Zeytinli Kekikli Labne'yi sürün.

3. Labnenin üzerine avokadoyu yerleştirin. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin. Biraz tutam karabiber de ekleyin. Son olarak limon da sıkın.

Bu tarif bu kadar!