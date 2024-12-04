Sahte İçkiyi Şişesinden Anlamanın Yollarını Tekel Bayileri Platformu Başkanı Açıkladı

Yılbaşı yaklaşırken sahte içkiler dolandırıcılar tarafından piyasaya sürüldü. Daha bugün 17 kişinin ölümüne sebep olan sahte içki faciası vatandaşı tedirgin etmiş durumda. Orijinal içki ve sahte içkiyi ayırt etmenin yollarını ise Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş açıkladı. İçki satın almadan önce bu detaylara mutlaka bakın!