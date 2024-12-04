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Sahte İçkiyi Şişesinden Anlamanın Yollarını Tekel Bayileri Platformu Başkanı Açıkladı

Sahte İçkiyi Şişesinden Anlamanın Yollarını Tekel Bayileri Platformu Başkanı Açıkladı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
04.12.2024 - 14:28

Yılbaşı yaklaşırken sahte içkiler dolandırıcılar tarafından piyasaya sürüldü. Daha bugün 17 kişinin ölümüne sebep olan sahte içki faciası vatandaşı tedirgin etmiş durumda. Orijinal içki ve sahte içkiyi ayırt etmenin yollarını ise Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş açıkladı. İçki satın almadan önce bu detaylara mutlaka bakın!

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Sahte içki faciası yılbaşı arefesinde yine gündemde. İstanbul'da sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. 22 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Sahte içki faciası yılbaşı arefesinde yine gündemde. İstanbul'da sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. 22 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Emniyet güçlerinin yaptığı denetimin ardından sahte içkileri sattığı tespit edilen 19 şüpheli ise gözaltına alındı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından sahte içkiyi anlamanın yollarını paylaştı.

Emniyet güçlerinin yaptığı denetimin ardından sahte içkileri sattığı tespit edilen 19 şüpheli ise gözaltına alındı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından sahte içkiyi anlamanın yollarını paylaştı.

Aybaş, bandrollere dikkatle bakılması gerektiğini şu şekilde anlattı 👇

Aybaş, bandrollere dikkatle bakılması gerektiğini şu şekilde anlattı 👇

Bandrole dikkatle bakılınca viski/rom yazdığını görebilirsiniz 👇

Bandrole dikkatle bakılınca viski/rom yazdığını görebilirsiniz 👇
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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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