Sağlıklı Yaşam Rutinine Eklediğinde Hayat Kaliteni Arşa Çıkaracak 12 Günlük Alışkanlık

Sağlıklı yaşamak için sabahın beşinde kalkıp buz gibi duşa girmene ya da hayatını baştan aşağı değiştirmen gerekmiyor. 😅 Gün içinde yapacağın kısa bir yürüyüş, biraz temiz hava almak ya da uyku saatini düzene sokmak bile kendini çok daha iyi hissetmeni sağlayabilir. Tabii sağlıklı yaşam yalnızca kişisel tercihlerimizle ilgili değil. Soluduğumuz havanın kalitesi, yaşadığımız şehrin sıcaklığı ve çevremizdeki enerji üretim tesisleri de sağlığımızı doğrudan etkiliyor.

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