Sağlıklı Bir Yaşam Biçimine Geçmeni Sağlayacak Bir Öneri Veriyoruz
Sağlıklı Bir Yaşam Biçimine Geçmeni Sağlayacak Bir Öneri Veriyoruz
Sağlıklı yaşamın anahtarı aslında küçük ama etkili adımlarda gizli. Sen de 'Artık daha sağlıklı yaşamak istiyorum!' diyorsan teste geçebiliriz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Teste, günlük su tüketiminin ne kadar olduğunu sorarak başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sabah kahvaltısını ne sıklıkla yapıyorsun?
3. Bizden sır çıkmaz, gün içinde ne kadar süre hareketsiz kalıyorsun?
4. Pekii, haftada kaç gün spor yapıyorsun?
5. Hareket kadar uyku da önemli, uyku düzenini nasıl tanımlarsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın