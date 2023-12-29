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Sağlıklı Beslenmenin Yolu Bu Besinlerden Geçiyor: Hem Cilde Hem Vücuda Dost Olan 10 Besin

etiket Sağlıklı Beslenmenin Yolu Bu Besinlerden Geçiyor: Hem Cilde Hem Vücuda Dost Olan 10 Besin

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 20:01

Parlak ve ışıltılı bir cildin anahtarı, sağlıklı bir beden ve doğru beslenme kurallarında saklı. Tam da bu yüzden bazı besinleri tüketmeye özellikle özen göstermeliyiz. İşte hem cildinize hem de vücudunuza iyi gelecek besinler...

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1. Balık

1. Balık

Omega-3 yağ asitleri içerir ve iltihaplanmayı azaltır. Aynı anda cildin nem dengesini de sağlayacaktır. Balığı mümkün mertebe sofralarınızda eksik etmeyin. Özellikle mevsiminde tüketmeye dikkat edin.

2. Meyve

Portakal, çilek, mandalina, limon gibi besinler cildin kolajen üretimini destekler ve antioksidan özelliklere sahip olduklarından vücudun da dinç kalmasını sağlarlar. Özellikle kış aylarında hasta olmamak için C vitamini açısından zengin olan portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyveleri tüketmelisiniz.

3. Badem

Badem gibi besinler yağlı yapılarıyla cilde iyi gelirler. Aynı zamanda zengin E vitamini içeriği de vücudu besler. Badem, özellikle doymamış yağ asitleri içerir. Bu yağlar, kalp sağlığını destekleyebilir, kolesterol seviyelerini düzenleyebilir ve genel olarak vasküler sağlığı artırabilir.

4. Ceviz

Diyabet sorunu olanlar için kan şekerini dengeleyici ve kalp koruyucu özelliklere sahip olan ceviz aynı zamanda içerdiği omega 3 ve omega 6 yağ asitleri sayesinde cildinizin de elastik yapısını koruyarak daha sağlıklı olmasına yardım eder. Cevizi sabah kahvaltınızda veya ara öğünlerinizde tüketebileceğiniz gibi salatalarınıza da ekleyebilirsiniz. Günde 2-3 tam cevizi rahatlıkla tüketebilirsiniz. Hafızayı da güçlendirdiğini es geçmeyelim.

5. Maydanoz

5. Maydanoz

İçerdiği antioksidan ve C vitamini içeriğinin etkisiyle cildin genç kalmasını ve sıkılaşmasını sağlar. Maydanoz, idrar söktürücü etkisiyle böbrek sağlığını destekler ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir.

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6. Yumurta

Sağlam protein kaynağı olması ve biotin içeriği sayesinde sağlıklı bir cilt için tüketilmesi gereken besinlerden biri olan yumurta vücut için de pek çok yarar sağlıyor. Yumurtalar, vücut tarafından üretilemeyen ve dışarıdan alınması gereken esansiyel amino asitleri içerir. Bu, vücut için önemli olan protein sentezi süreçleri için gereklidir.

7. Avokado

Kaliteli yağ dendiğinde ilk akla onun adı geliyor. A, C, E vitaminlerinden zengin olması, antioksidan içermesi sayesinde cilt sağlığı için önemli olan avokado cilde parlaklık ve ışıltı veriyor. Aynı zamanda avokadoda bulunan lutein ve zeaksantin gibi bileşenler, göz sağlığını korumaya yardımcı olurken yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini de azaltıyor. Farklı şekillerde bu mucizevi besini sofralarınıza ekleyebilirsiniz.

8. Kefir

Kefir, antioksidan aktivite gösteren bileşenler içermesi sayesinde cildi oksidatif strese karşı korur. Bunun dışında kefirin içindeki probiyotikler, sindirim sistemindeki sağlıklı bakteri dengesini destekleyerek sindirim sorunlarına karşı yardımcı olur. Özellikle, laktik asit bakterileri, bağırsak florasını düzenler.

9. Kekik

9. Kekik

Kekik ve yağı antioksidan özellikleri nedeniyle cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Kekik aynı zamanda antiseptik özelliklere sahiptir ve bazı cilt sorunlarına karşı koruyucu bir rol oynayabilir. Özellikle ete çok yakışmıyor mu?

10. Yeşil Çay

Antioksidanlar bakımından zengin olup cildin genel sağlığını koruyan yeşil çay aynı zamanda içinde bulunan kateşin adlı bir maddeyle, metabolizmayı hızlandırarak kilo kaybına yardımcı olur. Bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini es geçmeyelim.

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