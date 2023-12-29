Sağlıklı Beslenmenin Yolu Bu Besinlerden Geçiyor: Hem Cilde Hem Vücuda Dost Olan 10 Besin
Sağlıklı Beslenmenin Yolu Bu Besinlerden Geçiyor: Hem Cilde Hem Vücuda Dost Olan 10 Besin
Parlak ve ışıltılı bir cildin anahtarı, sağlıklı bir beden ve doğru beslenme kurallarında saklı. Tam da bu yüzden bazı besinleri tüketmeye özellikle özen göstermeliyiz. İşte hem cildinize hem de vücudunuza iyi gelecek besinler...
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1. Balık
2. Meyve
3. Badem
4. Ceviz
5. Maydanoz
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6. Yumurta
7. Avokado
8. Kefir
9. Kekik
10. Yeşil Çay
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