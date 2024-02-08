Sağlıklı Beslenmenin Düşünüldüğü Kadar Maliyetli Olmadığını Gösteren 10 Gerçek
Sağlıklı Beslenmenin Düşünüldüğü Kadar Maliyetli Olmadığını Gösteren 10 Gerçek
Herkes sağlıklı beslenmeyi çok istiyor. Ama bazıları için bu iş baya zor. Sağlıklı beslenmek çok maliyetli ve zor görünse de aslında o kadar da zor değil! Gelin sağlıklı beslenmek aslında ne kadar kolay birlikte bakalım...
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1. Maliyetsiz bir şekilde sağlıklı beslenmenin yolu ucuz alternatifler bulmak.
2. Evde yemek yaparken veya sonrasında birçok atık çıkıyor. Bu atıkları değerlendirebilirsiniz.
3. Pazar, marketlere göre çok daha uygun.
4. Toplu alışveriş yaparak almak istediğiniz pahalı ürünleri daha ucuza alabilirsiniz.
5. Mevsimindeki gibi taze sebze ve meyve yemek için gereken kavanoz yapmak.
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6. Et pahalı olduğu için et alırken daha ucuz kısımlarını tercih edebilirsiniz.
7. Market veya pazara gittiğinizde mevsiminde olan sebze ve meyveleri tercih edin.
8. Dışarıdan sürekli yemek yemek hem bütçeyi zorluyor hem de sağlıksız bir seçenek.
9. Buzdolabınızı düzenleyerek bozulmaya yakın olanları bilmelisiniz. Yine bu sırada bozulmuş olanları düzenli atmanız gerek.
10. Yemeklerinizi eğer planlarsanız tasarruf edebilirsiniz.
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