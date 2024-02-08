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Sağlıklı Beslenmenin Düşünüldüğü Kadar Maliyetli Olmadığını Gösteren 10 Gerçek

etiket Sağlıklı Beslenmenin Düşünüldüğü Kadar Maliyetli Olmadığını Gösteren 10 Gerçek

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 19:01

Herkes sağlıklı beslenmeyi çok istiyor. Ama bazıları için bu iş baya zor. Sağlıklı beslenmek çok maliyetli ve zor görünse de aslında o kadar da zor değil! Gelin sağlıklı beslenmek aslında ne kadar kolay birlikte bakalım...

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1. Maliyetsiz bir şekilde sağlıklı beslenmenin yolu ucuz alternatifler bulmak.

Atıştırmalık olarak sevdiğiniz sebzeleri kullanmanız mümkün. Bu sayede ucuza sağlıklı beslenebilirsiniz. Atıştırmalık olarak havuç gibi sebzeleri minik doğrayarak tüketebilirsiniz. Bunları dışarı çıkarken de yanınıza alarak yiyebilirsiniz.

2. Evde yemek yaparken veya sonrasında birçok atık çıkıyor. Bu atıkları değerlendirebilirsiniz.

Sıfır atık prensibiyle evden hiç çöp çıkmamasını sağlayabilirsiniz. Sebze yedikten sonra atılan sap kısımları çorbada veya başka yemeklerde değerlendirerek hiçbir ürünün ziyan olmamasını sağlayabilirsiniz. Sıfır atık prensibi bütçeniz için de yararlı! 💰

3. Pazar, marketlere göre çok daha uygun.

Sebze ve meyve alışverişiniz için market yerine pazarı tercih edebilirsiniz. Pazar alışverişi daha uygun fiyatlı olduğu için sağlıklı beslenmek için gerekli. Pazara giderken akşam üstü saatlerini tercih ederseniz daha uygun fiyata alabilirsiniz. 🥦

4. Toplu alışveriş yaparak almak istediğiniz pahalı ürünleri daha ucuza alabilirsiniz.

Aylık bir liste hazırlayıp bu listeye uygun alışveriş yaparak kaliteli ürünleri ucuza almak mümkün. Toplu alışverişin bir başka yararı da aylık yemek planı yapmanıza imkan tanıması. Bu sayede aylık yiyeceklerinizi belirleyerek sağlıklı beslenme programınızı hazırlayabilirsiniz. 🗓️

5. Mevsimindeki gibi taze sebze ve meyve yemek için gereken kavanoz yapmak.

Mevsimindeki sebze ve meyveleri yine kendi mevsimindeki taze yemek için en iyi formül kavanoz yapmak. Kavanoz dışında dondurarak da saklamak mümkün. Mevsim dışı meyve ve sebze hem pahalı hem de kendi zamanındaki gibi lezzetli de olmuyor. Bu yüzden mevsiminde bunları kavanoz yaparak tüketebilirsiniz. 🫙

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6. Et pahalı olduğu için et alırken daha ucuz kısımlarını tercih edebilirsiniz.

Kemikli etler daha ucuz olduğu için tercih edilebilir. Bu sayede hem et yiyebilir hem de bütçenizi zorlamazsınız. Çeşitli hayvanların farklı organ kısımlarını yiyerek gerekli besin değerlerini alabilirsiniz. 🥩

7. Market veya pazara gittiğinizde mevsiminde olan sebze ve meyveleri tercih edin.

Mevsim dışı sebzeler ve meyveler daha pahalı oluyor. Bu yüzden mevsime uygun beslenirseniz hem ucuza hem de sağlıklı beslenmeniz mümkün. Ayrıca aldığınız ürünlerin işlenmemiş olmalarına da dikkat etmeniz gerekiyor. 🫛

8. Dışarıdan sürekli yemek yemek hem bütçeyi zorluyor hem de sağlıksız bir seçenek.

Dışarıdan arada bir yemek yenebilir ama sürekli olursa hem sağlıksız hem de maliyetli. Bu yüzden evde yemek yapma alışkanlığını kazanmalısınız. Bu alışkanlığı edinirseniz sağlıklı ve ucuz yemekleri kolayca yapabilirsiniz. Eğer hafta içi yoğun oluyorsanız hafta sonu yemek pişirip hafta içi yiyebilirsiniz.

9. Buzdolabınızı düzenleyerek bozulmaya yakın olanları bilmelisiniz. Yine bu sırada bozulmuş olanları düzenli atmanız gerek.

Kileriniz varsa onu ve buzdolabını düzenli aralıklarla temizlemelisiniz. Bütün ürünlerin son kullanma tarihlerini üzerlerine yazarak bozulmalarını önleyebilirsiniz. Buzluğunuza ürünleri yerleştirirken yiyeceğiniz kadarını küçülterek paketlemeniz çok daha doğru! 🧊

10. Yemeklerinizi eğer planlarsanız tasarruf edebilirsiniz.

Yemek yapmadan önce hem market alışverişinizi hem yemek programınızı belirlemeniz gerek. Bu sayede paradan tasarruf edebilirsiniz. Haftalık veya aylık olarak yemek planlamanızı yapabilirsiniz. Haftanın bir gününü yemek yapmaya ayırarak düzenli şekilde bir program hazırlayabilirsiniz.

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