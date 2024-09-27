Sağlıklı Beslenmeni Sağlayacak Tavsiye Bu Testin Sonunda!

Sen ne çok kuralcısın ne de aşırı özgür! Buna göre yeme alışkanlıklarında da dengeyi yakalaman gerekiyor. Hem lezzetten hem de sağlıktan ödün vermemek senin için önemli. Vazgeçemediğin şeyler var bu yüzden tatlıya yer veriyorsan salatayı da beslenmene dahil etmelisin. Esnek beslenme planları ve farklı mutfaklardan tatları denemek senin için keyifli olsa da aşırıya kaçmamaya dikkat etmelisin!