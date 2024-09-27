Sağlıklı Beslenmeni Sağlayacak Tavsiye Bu Testin Sonunda!
Sağlıklı Beslenmeni Sağlayacak Tavsiye Bu Testin Sonunda!
Birçok sağlıklı beslenme rutini denedin fakat kendin için uygun olanı bulamadıysan, bu testin sonunda sana uygun tavsiyeyi veriyoruz! 👇
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1. Hangi öğünden daha çok keyif alıyorsun?
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2. Yemek yaparken neye öncelik verirsin?
3. Peki, bir sağlıklı tabak seç bakalım 👇
4. Gün boyu en ok tükettiğin içecek hangisi?
5. Şimdi de bir smothie seç bakalım 👇
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