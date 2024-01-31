Sağlıklı Beslenmene Yardımcı Olacak Mutfak Aleti Hangisi?
Sağlıklı Beslenmene Yardımcı Olacak Mutfak Aleti Hangisi?
Hepimiz hayatımızın bir döneminde 'Şöyle bir sağlıklı besleniceksin ama işte...' gibi bir cümle kurmuşuzdur. O cümleyi gerçekleştirmeni sağlayacak mutfak aleti hangisi?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Öncelikle günde kaç öğün yemek yediğini öğrenelim!
2. Yemeklerin genellikle hangi türde?
3. İçecek alışkanlıklarını öğrenebilir miyiz?
4. Ara öğün yapıyor musun?
5. Özel bir diyetin ya da beslenme kısıtlaman var mı?
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6. Bir de yemek hazırlama alışkanlıklarını öğrensek?
7. Kilonla alakalı herhangi bir şikayetin var mı?
8. Son olarak, dünyada tek bir yemek tüketme hakkın olsa hangisini seçerdin?
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