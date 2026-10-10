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Sadece Mutfağın Gerçek Hâkimleri Bu Testi Fulleyecek: Hangi Sebze Hangi Mevsimde Yenir?

Sadece Mutfağın Gerçek Hâkimleri Bu Testi Fulleyecek: Hangi Sebze Hangi Mevsimde Yenir?

onedio.mimi - Onedio Editörü
10.10.2026 - 18:01
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Pazarda her mevsim domates, patlıcan ya da kabak görünce sebzelerin gerçek zamanını unutmuş olabiliriz. 😅 Üstelik aşırı sıcaklar, kuraklık ve ani yağışlar üretim dönemlerini kaydırdığı için eski mevsim takvimleri de giderek şaşmaya başladı. 

Bakalım sen hangi sebzenin ne zaman sofraya gelmesi gerektiğini gerçekten biliyor musun? Haydi mutfak bilgini test edelim! 👇🏻

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1. İlk sorumuzla başladık bile! Zeytinyağlı sofralarının zarif üyesi enginarı en çok hangi mevsimle eşleştirirsin?

1. İlk sorumuzla başladık bile! Zeytinyağlı sofralarının zarif üyesi enginarı en çok hangi mevsimle eşleştirirsin?

2. Üzerine bol limon sıkılınca güzelleşen pırasa hangi mevsimin sebzesidir?

2. Üzerine bol limon sıkılınca güzelleşen pırasa hangi mevsimin sebzesidir?

3. Seveni kadar tabağın kenarına usulca iteni de olan bamya hangi mevsimde yenir?

3. Seveni kadar tabağın kenarına usulca iteni de olan bamya hangi mevsimde yenir?

4. Portakallı ve zeytinyağlı hâliyle gönülleri kazanan kereviz hangi mevsime aittir?

4. Portakallı ve zeytinyağlı hâliyle gönülleri kazanan kereviz hangi mevsime aittir?

5. Tazesi çıkınca pilavlara ve yemeklere renk katan bezelyenin asıl zamanı hangisidir?

5. Tazesi çıkınca pilavlara ve yemeklere renk katan bezelyenin asıl zamanı hangisidir?
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6. Karnıyarık ve musakkanın başrolü patlıcan hangi mevsimde en lezzetli hâline ulaşır?

6. Karnıyarık ve musakkanın başrolü patlıcan hangi mevsimde en lezzetli hâline ulaşır?

7. Fırında, salatada veya çorbada karşımıza çıkan brokoli hangi mevsimin sebzesidir?

7. Fırında, salatada veya çorbada karşımıza çıkan brokoli hangi mevsimin sebzesidir?

8. Yoğurtlu salatası ve yemeğiyle sofraları ferahlatan semizotu hangi mevsimde yenir?

8. Yoğurtlu salatası ve yemeğiyle sofraları ferahlatan semizotu hangi mevsimde yenir?

9. Restoran menülerinde havalı görünen kuşkonmaz aslında hangi mevsimde yenir?

9. Restoran menülerinde havalı görünen kuşkonmaz aslında hangi mevsimde yenir?

10. Zeytinyağlısı vazgeçilmezimiz olan taze fasulye hangi mevsimde yenir?

10. Zeytinyağlısı vazgeçilmezimiz olan taze fasulye hangi mevsimde yenir?

Sen mevsimden çok canının çektiğine bakıyorsun!

Sebzelerle aran kötü değil ama hangisinin ne zaman yetiştiğini pek takip etmiyorsun. Senin için markette varsa patlıcan kışın da, brokoli yazın da yenebilir. 😅 Zaten sera üretimi sayesinde birçok ürünü yıl boyunca görmek işleri biraz karıştırıyor. Bir de aşırı sıcaklıklar, kuraklık ve düzensiz yağışlar ekim ve hasat dönemlerini değiştirince eski mevsim takvimlerini takip etmek iyice zorlaşıyor. Sen de haklısın... Bundan sonra tezgâhlarda en bol bulunan sebzelere göz atarak işe başlayabilirsin. Hem daha taze ürünler seçer hem de mevsim bilgini kısa sürede geliştirirsin!

Sen mevsimlerin dilinden gayet iyi anlıyorsun!

Yazın patlıcanı, kışın pırasayı gördüğünde doğru zamanda doğru sebzeyle karşılaştığını biliyorsun. Yine de bazı sebzelerin mevsimi konusunda küçük karışıklıklar yaşayabiliyorsun. Aslında bu konuda bütün suçu sana atamayız; çünkü iklim değişikliği üretim takvimlerini de etkiliyor. Aşırı sıcaklar bazı ürünlerin erken olgunlaşmasına neden olurken kuraklık, sel ve dolu gibi olaylar ürün miktarını ve kalitesini düşürebiliyor. Mevsiminde ve yerel ürünleri biraz daha takip edersen mutfağın gerçek hâkimi olmana çok az kalmış!

Mutfağın gerçek hâkimi sensin!

Sen tezgâha baktığında yalnızca sebzeleri değil, mevsimleri de görüyorsun! Enginarın baharı, bamyanın yazı, pırasanın ise soğuk havaları sevdiğini gayet iyi biliyorsun. Üstelik iklim değişikliğinin tarımı nasıl etkilediğinin de farkındasın. Artan sıcaklıklar, su kıtlığı, ani seller ve dolu gibi aşırı hava olayları sebzelerin gelişimini yavaşlatabiliyor, hasadı azaltabiliyor ve çiftçinin emeğini riske atabiliyor. Mevsiminde ve mümkün olduğunca yerel ürünler seçerek hem daha lezzetli sofralar kurabilir hem de üreticiyi destekleyebilirsin. Kısacası mutfak bilgisi konusunda seni kandırmak hiç kolay değil!

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