Sadece Mutfağın Gerçek Hâkimleri Bu Testi Fulleyecek: Hangi Sebze Hangi Mevsimde Yenir?

Pazarda her mevsim domates, patlıcan ya da kabak görünce sebzelerin gerçek zamanını unutmuş olabiliriz. 😅 Üstelik aşırı sıcaklar, kuraklık ve ani yağışlar üretim dönemlerini kaydırdığı için eski mevsim takvimleri de giderek şaşmaya başladı.

Bakalım sen hangi sebzenin ne zaman sofraya gelmesi gerektiğini gerçekten biliyor musun? Haydi mutfak bilgini test edelim! 👇🏻