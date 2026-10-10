Sadece Mutfağın Gerçek Hâkimleri Bu Testi Fulleyecek: Hangi Sebze Hangi Mevsimde Yenir?
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Pazarda her mevsim domates, patlıcan ya da kabak görünce sebzelerin gerçek zamanını unutmuş olabiliriz. 😅 Üstelik aşırı sıcaklar, kuraklık ve ani yağışlar üretim dönemlerini kaydırdığı için eski mevsim takvimleri de giderek şaşmaya başladı.
Bakalım sen hangi sebzenin ne zaman sofraya gelmesi gerektiğini gerçekten biliyor musun? Haydi mutfak bilgini test edelim! 👇🏻
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1. İlk sorumuzla başladık bile! Zeytinyağlı sofralarının zarif üyesi enginarı en çok hangi mevsimle eşleştirirsin?
2. Üzerine bol limon sıkılınca güzelleşen pırasa hangi mevsimin sebzesidir?
3. Seveni kadar tabağın kenarına usulca iteni de olan bamya hangi mevsimde yenir?
4. Portakallı ve zeytinyağlı hâliyle gönülleri kazanan kereviz hangi mevsime aittir?
5. Tazesi çıkınca pilavlara ve yemeklere renk katan bezelyenin asıl zamanı hangisidir?
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6. Karnıyarık ve musakkanın başrolü patlıcan hangi mevsimde en lezzetli hâline ulaşır?
7. Fırında, salatada veya çorbada karşımıza çıkan brokoli hangi mevsimin sebzesidir?
8. Yoğurtlu salatası ve yemeğiyle sofraları ferahlatan semizotu hangi mevsimde yenir?
9. Restoran menülerinde havalı görünen kuşkonmaz aslında hangi mevsimde yenir?
10. Zeytinyağlısı vazgeçilmezimiz olan taze fasulye hangi mevsimde yenir?
Sen mevsimden çok canının çektiğine bakıyorsun!
Sen mevsimlerin dilinden gayet iyi anlıyorsun!
Mutfağın gerçek hâkimi sensin!
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