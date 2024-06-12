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Sadece Babalar Günü’nde Değil Her Gün Babalarımızı Şımartmamız İçin 10 Neden

etiket Sadece Babalar Günü’nde Değil Her Gün Babalarımızı Şımartmamız İçin 10 Neden

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 19:31

Babalar Günü geldi çattı! Babalarımıza olan sevgimizi en tatlı şekilde gösterebileceğimiz bu özel gün dışında da babalarımıza sevgimizi göstermeliyiz. Neden mi? Cevabı bu içerikte!

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1. Bize her zaman koşulsuz sevgilerini verirler!

Onları ne kadar üzersek üzelim her zaman bize koşulsuz bir şekilde sevgilerini göstermeye devam ederler. Çünkü kaç yaşına gelirsek gelelim biz onlar için küçük çocuklarıyızdır ve buna bağlı olarak da en değerlileriyizdir!

2. Her ne olursa olsun onlara güvenebileceğimiz biliriz!

Bir sorunla mı karşılaştık? Hemen babamızı ararız! Bir şeyin tamir mi edilmesi gerekiyor? Hemen babamızı arayıp bize nasıl yapılacağını tarif etmesini isteriz! Durum ne olursa olsun babalarımız bizim güvenli limanımızdır.

3. Hayat tecrübelerinden sonsuz faydalanırız!

Ne kadar paranız olursa olsun hayat tecrübelerini satın alamazsınız. Bu yüzden babalarımızın bizimle paylaştığı tecrübeler altın değerindedir! Bize önemli dersler vererek kalbimizin kırılmasını, canımızın yanmasını önlerler.

4. Eğitimimiz için her zaman destek olurlar!

Okul yolculuğu çok zordur. Hele üniversite ile insan iyice bıkmaya, devam edemeyecek hale gelmeye başlar. Bu noktada babalarımız bizi ittirir, üniversite için maddi manevi her türlü desteği sağlarlar.

5. Bizim belki de en güçlü rol modelimiz olurlar!

Yaşınız ilerledikçe ne kadar çok babanıza benzemeye başladığınızı fark ettiniz mi? Babalarımız önümüzde bir rol model olarak dururlar ve biz büyürken karakterimizi de şekillendirirler.

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6. Kendilerini yok sayarak fedakarlıklar yaparlar!

Çoğumuz küçükken hiç fark etmesek de babalarımız büyük fedakarlıklar yapmıştır. Çok istediğimiz o pahalı oyuncak, pastanın kalan son dilimi veya yorgun oldukları halde oynadıkları oyunlar… Bunların hepsi fedakarlığa girer ve yaşımız ilerledikçe bu fedakarlıkların boyutu da artar!

7. Sorgusuz bir şekilde bize maddi destek sağlarlar!

Hep manevi şeylerden bahsettik ama babalarımızın sağladığı maddi destek de en az onlar kadar önemlidir. Bu maddi destek olmasaydı ekonomik özgürlüğümüzü kazanana kadar hayattan hiç keyif alamazdık herhalde!

8. Arada kurulan güçlü bağı kimse koparamaz!

Her ne kadar zaman zaman tartışmalar yaşasak da babalarımızla aramızda o güçlü bağ her zaman kuvvetli kalır. Ortada karşılıksız sevginin olduğu bu bağın kopmasına imkan yoktur!

9. Ortada bir sorun varsa nasıl çözüleceğini en iyi onlar bilirler!

Karşılaştığımız sorunlar büyük küçük fark etmeden bizim canımızı sıkar. Bu gibi anlarda eğer siz de donup kalanlardansanız babanız her zaman sorun çözücü özelliğiyle hayatınızda beliriyordur! Siz ona sorunu söyleyin, o size aşırı pratik bir çözüm önersin!

10. Hayatımızdaki motivasyonun kaynağı olurlar!

Ve geldik son maddemize… Babalarımızın bizim için yaptığı her şey aslında motivasyonumuzun kaynağını oluşturuyor. Onlar bizi destekledikçe biz daha güzel şeyler yapabiliyor hale geliyoruz!

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Turgut Güler

Vallaa ben yukarıdakilerin hiçbirini görmedim, o yüzden ana gibi yâr baba gibi hıyar olmaz diyorum