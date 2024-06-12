Sadece Babalar Günü’nde Değil Her Gün Babalarımızı Şımartmamız İçin 10 Neden
Sadece Babalar Günü’nde Değil Her Gün Babalarımızı Şımartmamız İçin 10 Neden
Babalar Günü geldi çattı! Babalarımıza olan sevgimizi en tatlı şekilde gösterebileceğimiz bu özel gün dışında da babalarımıza sevgimizi göstermeliyiz. Neden mi? Cevabı bu içerikte!
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1. Bize her zaman koşulsuz sevgilerini verirler!
2. Her ne olursa olsun onlara güvenebileceğimiz biliriz!
3. Hayat tecrübelerinden sonsuz faydalanırız!
4. Eğitimimiz için her zaman destek olurlar!
5. Bizim belki de en güçlü rol modelimiz olurlar!
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Vallaa ben yukarıdakilerin hiçbirini görmedim, o yüzden ana gibi yâr baba gibi hıyar olmaz diyorum