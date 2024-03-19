Sadece Apartman Yöneticiliği Yapmış Olanların Anlayacağı 10 Durum
Sadece Apartman Yöneticiliği Yapmış Olanların Anlayacağı 10 Durum
Apartmanda yaşayan herkes, en az bir kez yönetici olmayı düşünmüştür. Çünkü yöneticiler apartmanların görünmez kahramanı konumundadır ve yaşam alanının daha konforlu olmasını sağlarlar. Ancak uzaktan hoş görünen bu görev sandığınız kadar çekici olmayabilir.
Neden mi? Gelin, birlikte bakalım!
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1. Asansörün bozulması
2. Aidat ödemeleri
3. Ortak alan temizliği
4. Tadilat ve onarım çalışmaları
5. Gürültü şikayetleri
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6. Otopark sorunları
7. Evcil hayvan şikayetleri
8. Yönetim kurulu toplantıları
9. Yasal işlerin takibi
10. Apartman sakinlerini uzlaştırma
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