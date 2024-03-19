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Sadece Apartman Yöneticiliği Yapmış Olanların Anlayacağı 10 Durum

etiket Sadece Apartman Yöneticiliği Yapmış Olanların Anlayacağı 10 Durum

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 14:31

Apartmanda yaşayan herkes, en az bir kez yönetici olmayı düşünmüştür. Çünkü yöneticiler apartmanların görünmez kahramanı konumundadır ve yaşam alanının daha konforlu olmasını sağlarlar. Ancak uzaktan hoş görünen bu görev sandığınız kadar çekici olmayabilir.

Neden mi? Gelin, birlikte bakalım!

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1. Asansörün bozulması

Asansör arızası bir yöneticinin baş etmek zorunda kaldığı en güç durumlardan biridir. Çünkü özellikle üst katlarda oturanlar için hayatı çileye dönüştüren bu sorunun hem acilen hem de en güvenli şekilde çözülmesi gerekir. Elbette asansör onarımının getirdiği zaruri masrafları ödemeye kimsenin yanaşmaması da ilgilenilmesi gereken bir diğer sorundur.

2. Aidat ödemeleri

Apartmandaki en büyük problemlerden bir diğeri ise aidat ödemeleridir. Normal şartlarda, bu ödemelerin aylık olarak yöneticiye verilmesi gerekir. Ancak her daire aidatı ödeme konusunda aynı hevese sahip olmadığından, yöneticinin kapı kapı dolaşıp gecikmiş ödemeleri almaya çalışması görülmedik bir durum değildir. Haliyle bir o kadar stresli ve sinir bozucudur.

3. Ortak alan temizliği

Apartman merdivenlerinin, bahçenin ve diğer ortak alanların temizliği de yönetici sorumluluğundadır. Bu alanları temizlemekle görevli kişilerin işe alımı gibi süreçler yönetici tarafından idare edilir. Ancak apartman sakinlerinin görevli ücretini ödemeyi kabul etmemesi durumunda bütün iş yöneticiye kalabilir.

4. Tadilat ve onarım çalışmaları

Tadilat ve onarım çalışmaları, apartmanda her zaman olay yaratan durumlardır ve kimi sakinler için ekstra rahatsızlık verici olabilir. Bu çalışmaların hem apartman görünümünü bozmayacak hem de kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde sürdürülmesi için yöneticilerin gereken uyarıları yapması gerekir.

5. Gürültü şikayetleri

Gürültücü komşuların hal ve hareketleri de yöneticinin ilgilenmesi gereken sorunlardandır. Bu tür şikayetler genellikle yöneticiye yapılır ve ondan olayla ilgilenmesi için gerekli adımları atması beklenir. Ancak her zaman gürültü yapan taraf o kadar anlayışlı olmadığından, bir yerden sonra şikayet dinlemenin kendi bile yorucu hale gelebilir.

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6. Otopark sorunları

Özellikle büyük apartmanlarda otopark kavgaları sık yaşanan durumlardır. Başkasının bir diğerinin yerine park etmesi veya bir dairenin birden fazla park yerini kullanması gibi sorunlar, yöneticiler için fazlasıyla sinir bozucu olabilir. Çünkü otoparkların düzenli kullanımını sağlamak da yönetici sorumluluğundadır.

7. Evcil hayvan şikayetleri

Elbette apartmanlardaki evcil hayvan tartışmalarını da unutmamak gerek. Kimi zaman başka dairedeki bir evcil hayvanın varlığından bile rahatsız olan insanlar olduğundan, yöneticilerin bu kişileri sabırla dinlemesi gerekir. Ayrıca evcil hayvan dışkılarını toplamayan bir dairenin olması durumunda da gerekli uyarıları yapmak çok önemlidir. Aksi halde apartman hijyeni herkes için rahatsız edici boyutlara ulaşabilir.

8. Yönetim kurulu toplantıları

Yönetim kurulu toplantıları, apartmanın işleyişi için önemli buluşmalardır. Düzenli yapılması gereken bu toplantılara her dairenin katılım sağlaması için yöneticilerin bazen aşırı çalışması gerekebilir. Herkesin uygun olduğu bir anı bulmak neredeyse imkansız olduğundan, yöneticinin problem çözme yeteneklerinin yüksek olması önemli bir artıdır. Ayrıca toplantıların moderatörlüğü de yine yöneticinin görevidir ve bu bile başlı başına bir stres unsuru olabilir.

9. Yasal işlerin takibi

Apartman hakkında alınan kararların her birinin yasal zemine bağlanması çok önemlidir. Bu nedenle yöneticiler arkaplanda gerekli kağıt işlerini yürüyen, aramaları yapan ve taraflar arası iletişimi sağlayan kişilerdir. Bu tür sorunlarla uğraşırken zaman zaman hukuki destek veya danışmanlık almak bile gerekebilir. Ve elbette bu da ek ücret ve zaman gerektiren konulardan bir diğeridir.

10. Apartman sakinlerini uzlaştırma

Apartman yöneticisi olmak, her zaman apartman sakinleri arasında çıkabilecek olası tartışmalarda uzlaştırmacı görevi üstlenmek demektir. Ayrıca herkesin farklı şikayetleri olduğundan bunları tek tek dinleyip çözüm üretmek de yine yöneticinin ilgilenmesi gereken konulardandır. Bütün bunlarla tek başına uğraşmak ise kesinlikle herkesin yapabileceği bir şey değildir. Çünkü aşırı efor ve çaba gerektirir.

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