Sadece Apartman Yöneticiliği Yapmış Olanların Anlayacağı 10 Durum

Yönetim kurulu toplantıları, apartmanın işleyişi için önemli buluşmalardır. Düzenli yapılması gereken bu toplantılara her dairenin katılım sağlaması için yöneticilerin bazen aşırı çalışması gerekebilir. Herkesin uygun olduğu bir anı bulmak neredeyse imkansız olduğundan, yöneticinin problem çözme yeteneklerinin yüksek olması önemli bir artıdır. Ayrıca toplantıların moderatörlüğü de yine yöneticinin görevidir ve bu bile başlı başına bir stres unsuru olabilir.