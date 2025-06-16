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Sadece 10 Soruda Cildinin Neye İhtiyacı Olduğunu Söylüyoruz!

etiket Sadece 10 Soruda Cildinin Neye İhtiyacı Olduğunu Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
16.06.2025 - 18:04

Cilt bakımı konusunda kendine güveniyor musun yoksa hala öğrenmen gerekenler mi var? Bu testle cildinin asıl ihtiyacını keşfediyoruz! Nem mi, aydınlanma mı, yağ dengesi mi, yoksa anti-aging mi? Hadi hemen başlayalım ve cilt bakımında eksik olan şeyi birlikte keşfedelim. 👇

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1. Sabah uyanıp aynaya bakınca ilk düşündüğün şey ne?

2. Şu anki cilt bakım rutininde en çok yer verdiğin ürün hangisi?

3. Peki, hangisi sana daha cazip geliyor?

4. İyi bir cilt için iyi beslenmek de gerekir. Peki senin beslenme düzenin nasıl?

5. Peki ne kadar su içiyorsun diye sorsak... 👇

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6. E hareket de cilt için önemli tabi. Ne sıklıkla spor yapıyorsun?

7. Söyle bakalım, hangi mevsimin havası cildine iyi geliyor?

8. Cilt bakım ürünü satın alırken neye göre karar verirsin?

9. Cilt tipini biliyor musun?

10. Son olarak, cildin için en çok hangisine dikkat ediyorsun?

Cildinin ışıltıya ihtiyacı var!

Sen enerjik, neşeli ve parlak bir kişiliğe sahipsin ama cildin karakterinin tam tersi gibi! Mat ve yorgun görünen bir cildin var. Ama üzülme, daha parlak bir cilt için aydınlatıcı serumlar ve C vitamini içeren kremleri rutinine ekleyebilirsin! Haftada bir defa peeling veya maske yapmayı da ihmal etme! Ayrıca bol su içmek de ışıl ışıl bir cilt için çok önemli! Eğer doğru bakım rutinini uygularsan, ihtiyacın olan ışıltıya kavuşabilirsin!

Cildinin arınmaya ihtiyacı var!

Yağlanma, sivilce, siyah noktalar... Bunlarla başa çıkmaktan yorulmuş ve pes etmiş olabilirsin ama aslında çözümü çok basit! Cildinin en büyük ihtiyacı gözeneklerini sıkılaştırmak ve yağ dengesini sağlamak. Geceleri makyajını iyice temizlemen ve cildine nefes aldırman şart! Makyajını çıkardıktan sonra yağlı ciltlere özel bir yıkama jeliyle yüzünü temizleyip pırıl pırıl olabilirsin! Özellikle salisilik asit içerek serum veya tonikleri de rutinine eklersen cilt problemlerini büyük ölçüde azaltabilirsin.

Senin cildinin neme ihtiyacı var!

Senin cildin; hassas, kuru ve neme aç! Özellikle mevsim geçişlerinde nem dengesini sağlayabilmek için cildine ekstra özen göstermelisin. Hyaluronik asit, seramidler, yoğun nem maskeleri tam sana göre. Cildini nemlendirirken içten dışa beslemek de çok önemli. Bu yüzden bol bol su içmeyi unutma! Ama burada en önemli olan şey, cilt tipin için doğru ürünü bulmak!

Cildinin sıkılaşmaya ihtiyacı var!

Sen bu aralar cildine biraz daha özen göstermelisin. Arındırma, nemlendirme, ışıldama... Sen bunları zaten biliyorsun ama asıl dikkat etmen gereken şey ince çizgiler, elastikiyet kaybı, ufak sarkmalar. Bunlar gözünü korkutmasın, doğru ürünlerle kendine en uygun rutini oluşturabilirsin. Retinol ve kolajen destekli ürünler tam senlik! Düzenli yüz masajı ve anti-aging bakım rutinleriyle zamanın etkisini yavaşlatabilirsin. Geç olmadan başlama zamanı!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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