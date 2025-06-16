Sadece 10 Soruda Cildinin Neye İhtiyacı Olduğunu Söylüyoruz!
Cilt bakımı konusunda kendine güveniyor musun yoksa hala öğrenmen gerekenler mi var? Bu testle cildinin asıl ihtiyacını keşfediyoruz! Nem mi, aydınlanma mı, yağ dengesi mi, yoksa anti-aging mi? Hadi hemen başlayalım ve cilt bakımında eksik olan şeyi birlikte keşfedelim. 👇
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1. Sabah uyanıp aynaya bakınca ilk düşündüğün şey ne?
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2. Şu anki cilt bakım rutininde en çok yer verdiğin ürün hangisi?
3. Peki, hangisi sana daha cazip geliyor?
4. İyi bir cilt için iyi beslenmek de gerekir. Peki senin beslenme düzenin nasıl?
5. Peki ne kadar su içiyorsun diye sorsak... 👇
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6. E hareket de cilt için önemli tabi. Ne sıklıkla spor yapıyorsun?
7. Söyle bakalım, hangi mevsimin havası cildine iyi geliyor?
8. Cilt bakım ürünü satın alırken neye göre karar verirsin?
9. Cilt tipini biliyor musun?
10. Son olarak, cildin için en çok hangisine dikkat ediyorsun?
Cildinin ışıltıya ihtiyacı var!
Cildinin arınmaya ihtiyacı var!
Senin cildinin neme ihtiyacı var!
Cildinin sıkılaşmaya ihtiyacı var!
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