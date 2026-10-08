Sabrina Carpenter Nasıl Küresel Fenomen Oldu?
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Son zamanlarda nereye baksak onu görüyoruz. Evet, son dönemin açık ara en parlak küresel fenomeni Sabrina Carpenter'dan bahsediyoruz. Peki, stadyumları hıncahınç dolduran, Billboard listelerini altüst eden bu ikonik sarışının arkasındaki şaşırtıcı detayları biliyor musunuz?
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Ünlü çizgi diziyle aile bağı var.
Müzik yolculuğu YouTube'da başladı.
Taylor Swift’in "Eras Tour" açılış sanatçısı olması!
Sabrina’yı canlı izleyenlerin en çok beklediği anlardan biri kesinlikle "Nonsense" şarkısının sonu.
Billboard listelerinde tarihi bir rekor kırdı.
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Coachella Festivali'nde ana sanatçı oldu.
Grammy Ödülleri'ne damgasını vurdu.
Tarzıyla 60'lar modasını yeniden canlandırdı.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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