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Sabrina Carpenter Nasıl Küresel Fenomen Oldu?

etiket Sabrina Carpenter Nasıl Küresel Fenomen Oldu?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
08.10.2026 - 12:01
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Son zamanlarda nereye baksak onu görüyoruz. Evet, son dönemin açık ara en parlak küresel fenomeni Sabrina Carpenter'dan bahsediyoruz. Peki, stadyumları hıncahınç dolduran, Billboard listelerini altüst eden bu ikonik sarışının arkasındaki şaşırtıcı detayları biliyor musunuz?

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Ünlü çizgi diziyle aile bağı var.

Ünlü çizgi diziyle aile bağı var.

'Yetenek genetik midir?' sorusunun canlı kanıtı! Sabrina Carpenter, efsanevi çizgi dizi The Simpsons'taki afacan Bart Simpson karakterine sesiyle hayat veren ünlü seslendirme sanatçısı Nancy Cartwright’ın özbeöz yeğeni!

Müzik yolculuğu YouTube'da başladı.

Birçoğumuz onu Disney projeleriyle tanısa da Sabrina aslında 10 yaşındayken YouTube'a yüklediği Adele ve Christina Aguilera cover videolarıyla keşfedildi. Hatta öyle ki, Christina Aguilera'nın düzenlediği bir ses yarışmasında binlerce kişi arasından sıyrılarak ilk 3'e girmeyi başarmıştı.

Taylor Swift’in "Eras Tour" açılış sanatçısı olması!

Carpenter'ın adını tüm dünyaya duyuran en büyük sıçrama tahtalarından biri, Taylor Swift'in devasa Eras Tour turnesinde açılış sanatçısı olarak sahne alması oldu.

Sabrina’yı canlı izleyenlerin en çok beklediği anlardan biri kesinlikle "Nonsense" şarkısının sonu.

Ünlü yıldız, stadyum konserlerinde bu şarkının son kıtasını o an hangi şehirdeyse tamamen oraya özel, aşırı esprili, bazen de bolca imalı kafiyelerle doğaçlama olarak yeniden yazıyor. İnternette sırf bu 'outro'ları derleyen milyon izlenmeli TikTok videoları var!

Billboard listelerinde tarihi bir rekor kırdı.

Müzik dünyasında kelimenin tam anlamıyla bir ambargo ilan eden Carpenter, prestijli Billboard Hot 100 listesinde aynı anda ilk 5 sıra içerisinde 3 farklı şarkı bulundurmayı başararak müzik tarihinde bu başarıya ulaşabilen The Beatles ve Taylor Swift gibi efsanevi devlerin kırılması güç tarihi rekorlarına adını ortak etmiştir.

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Coachella Festivali'nde ana sanatçı oldu.

Kariyer basamaklarını baş döndürücü bir hızla tırmanan pop ikonu, tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu en prestijli müzik organizasyonlarından biri sayılan 2026 Coachella Festivali'nde Justin Bieber ve Karol G gibi dev isimlerle birlikte ana sanatçı olarak sahneye çıkmış ve festival tarihine geçecek nitelikte görkemli bir şova imza atmıştır.

Grammy Ödülleri'ne damgasını vurdu.

Hem müzik eleştirmenlerinden hem de otoritelerden tam not almayı başaran genç yıldız, müzik endüstrisinin en yüksek onuru kabul edilen Grammy Ödülleri'nde 'En İyi Pop Solo Performansı' dahil olmak üzere kazandığı zaferler ve adaylıklarla pop müzik sektörünün zirvesindeki yerini kalıcı olarak perçinlemiştir.

Tarzıyla 60'lar modasını yeniden canlandırdı.

Tarzıyla 60'lar modasını yeniden canlandırdı.

Sadece müziğiyle değil, görsel sunumuyla da tam bir akım öncüsü olan Carpenter; 1960'ların nostaljik retro esintilerini, kabarık ikonik saçlarını ve modern pin-up çizgilerini kusursuz sahne kostümleriyle birleştirerek moda dünyasında milyonlarca gence ilham veren kendine has, görkemli bir görsel kimlik yaratmıştır.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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