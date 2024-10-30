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Sabah Kahvenizi Yudumlarken Dinleyebileceğiniz 12 Şarkı

etiket Sabah Kahvenizi Yudumlarken Dinleyebileceğiniz 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 17:01

Yeni bir güne başlamaya ne kadar hazırsınız? Eğer kahvenizi içerken bir yandan da yeni güne hazırlanmaya çalışıyorsanız bu listedeki şarkıları tek tek dinlemenizi öneririz...

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1. Cotton Jones - I Am The Changer

2. Amy Winehouse - The Girl From Ipanema

3. The Rolling Stones - Love In Vain

4. The Kooks - Taking Pictures Of You

5. Cream - Strange Brew

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6. Mel Torme - Comin' Home Baby

7. Electrelane - Birds

8. Dean Blunt - 100

9. The Smiths - Well I Wonder

10. Wilco - Impossible Germany

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11. Grateful Dead - Althea

12. Lana Del Rey ft. Father John Misty - Let The Light In

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