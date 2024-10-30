Sabah Kahvenizi Yudumlarken Dinleyebileceğiniz 12 Şarkı
Sabah Kahvenizi Yudumlarken Dinleyebileceğiniz 12 Şarkı
Yeni bir güne başlamaya ne kadar hazırsınız? Eğer kahvenizi içerken bir yandan da yeni güne hazırlanmaya çalışıyorsanız bu listedeki şarkıları tek tek dinlemenizi öneririz...
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1. Cotton Jones - I Am The Changer
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2. Amy Winehouse - The Girl From Ipanema
3. The Rolling Stones - Love In Vain
4. The Kooks - Taking Pictures Of You
5. Cream - Strange Brew
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6. Mel Torme - Comin' Home Baby
7. Electrelane - Birds
8. Dean Blunt - 100
9. The Smiths - Well I Wonder
10. Wilco - Impossible Germany
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