Ruhunda Bahar Rüzgarları Estirecek 10 Şarkı
Ruhunda Bahar Rüzgarları Estirecek 10 Şarkı
Hazır bahar gelmişken ruhunu da bahar havasına sokmanın tam zamanı!
Ruhunda bahar rüzgarları estirecek 10 şarkı bu içerikte!
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1. Gülden Karaböcek - Kır Çiçekleri
2. Multitap - Mutluyum
3. Güneye Giderken
4. Kumralım
5. Madrigal - Kelebekler
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6. Serdar Ortaç - Ben Adam Olmam (Official Video)
7. Can Bonomo - Güneş (Official Video)
8. Yeniden de Sevebiliriz... Akdeniz
9. Hande Yener - Havaalanı ( Official Video )
10. Kenan Doğulu - Şans Meleğim (Official Video) #ŞansMeleğim
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