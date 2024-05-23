Röportaj Başlarını Yaktı: Çay Toplayan Afrikalı İşçiler Sınır Dışı Edilecek
Röportaj Başlarını Yaktı: Çay Toplayan Afrikalı İşçiler Sınır Dışı Edilecek
Doğu Karadeniz’de başlayan çay hasadında çalışan Afrikalı işçiler, geçtiğimiz günlerde basına konuşmuş ve ne kadar kazandıklarını açıklamıştı. Röportaj veren işçilerin Türkiye’de çalışma izni olmadığı ve bu sebeple sınır dışı edileceği ortaya çıktı.
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Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaş çay sezonunun birinci sürgün döneminin başlamasıyla üreticiler geçtiğimiz günlerde çay bahçelerine girdi. Geçmiş yıllarda Gürcistan’dan gelen işçilerle gerçekleştirilen çay toplama işlemlerinde son yıllarda çalışkanlıkları nedeniyle özellikle Afrika'dan ve daha çok da Senegal’den gelen işçiler tercih edilmeye başlandı.
Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren Senegalli işçilerin günlük ücretinin en az 2 bin TL olduğu öğrenilirken, çevreleri tarafından da sevilen Senegalli çay işçileri basında çıkan görüntülerinin ardından kaçak çalıştıkları belirlenerek çalışmalarına izin verilmedi.
Jandarma ekipleri tarafından alınan Senegalli çay işçilerinin İstanbul’a gönderilerek, buradan da sınır dışı edilecekleri öğrenildi.
Trabzon’un Of ilçesinde 3 yıldır çay toplayan Senegalli Süleyman Akbay, 3 yıl önce çay toplamaya başladığını söyleyerek, “İlk yılımda Of’ta bir amcamız vardı. 2 yıl boyunca onların yanında çalıştım. Bu yıl 3. yılım oldu. Türkiye’de ilk yılımda İstanbul’daydım, çay sezonu olunca Trabzon’a geldim. Artık burada duruyorum. İlk çay toplamaya makasla birlikte başlamıştım. Sonra baktım ki herkes motorla kesiyor, ben de gidip motor aldım. Senegal’den arkadaşlarım geçen sene geldiler. Onlara çay toplamayı ben öğrettim. Bu yıl yeni gelen arkadaşlarımız da oldu. Memleketten alışık olduğumuz için buradaki çay bahçelerinde çok zorlanmıyoruz. Sıcak havalarda bakıyoruz burada yaşayan vatandaşlar oturuyorlar ama biz çalışıyoruz. Senegal’den buraya çay toplamaya gelmek isteyenler oluyor. Maalesef kolay bir şekilde gelemiyorlar. Burada ton işi çalışıyoruz. Fiyatlar değişiyor. Ton işi olduğu zaman 5 bin 500 TL oluyor. Günlük en az bir ton topluyorum. Çay sezonu bittikten sonra Trabzon’da kalıyorum. Burada limanlarda çalışıyorum. Artık Of’luyum” ifadelerini kullanmıştı.
Çay toplayan Afrikalı işçilerin görüntüleri 👇
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çalışma izni olmayıp da röportaj veren enayilere mi yanarsın, izni olup olmadığını sormadan adamları yayınlayan salağa mı :D
Adamlar gelmişler çalışıyorlar, it gibi gezenleri değilde çalışanlarımı sınır dışı edeceksiniz tuhaf gerçekten. Verin çalışma izni çalışsınlar.
" Geçmiş yıllarda Gürcistan’dan gelen işçilerle gerçekleştirilen çay toplama işlemlerinde son yıllarda çalışkanlıkları nedeniyle özellikle Afrika'dan..." Aha... Devamını Gör