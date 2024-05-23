Röportaj Başlarını Yaktı: Çay Toplayan Afrikalı İşçiler Sınır Dışı Edilecek

Doğu Karadeniz’de başlayan çay hasadında çalışan Afrikalı işçiler, geçtiğimiz günlerde basına konuşmuş ve ne kadar kazandıklarını açıklamıştı. Röportaj veren işçilerin Türkiye’de çalışma izni olmadığı ve bu sebeple sınır dışı edileceği ortaya çıktı.