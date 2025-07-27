Rock Dünyasından Sahneyi Yıkan 12 Canlı Performans

En keyif veren şeylerden biri hayranı olduğunuz bir rock grubunu canlı dinlemek! O gitar soloları, solistin çığlıkları... Ama bazı canlı performanslar var ki çıtayı arşa çıkarıyor! İşte görünce “Keşke ben de orada olsaydım?” diye kıskançlığa sürükleyen 12 unutulmaz performans. 👇