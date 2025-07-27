onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Rock Dünyasından Sahneyi Yıkan 12 Canlı Performans

etiket Rock Dünyasından Sahneyi Yıkan 12 Canlı Performans

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
27.07.2025 - 22:16

En keyif veren şeylerden biri hayranı olduğunuz bir rock grubunu canlı dinlemek! O gitar soloları, solistin çığlıkları... Ama bazı canlı performanslar var ki çıtayı arşa çıkarıyor! İşte görünce “Keşke ben de orada olsaydım?” diye kıskançlığa sürükleyen 12 unutulmaz performans. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Queen - Live Aid (13 Temmuz 1985)

2. Metallica - Moscow Monsters of Rock (28 Eylül 1991)

3. Nirvana - MTV Unplugged in New York (18 Kasım 1993)

4. Led Zeppelin - Madison Square Garden (1973)

5. AC/DC - Monsters of Rock, Donington (1991)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Guns N’ Roses - Tokyo Dome (1992)

7. Iron Maiden - Rock in Rio (2001)

8. Foo Fighters - Wembley (2008)

9. Manowar - Monsters of Rock Brazil (2015)

10. Rammstein - Paris Bercy (2012)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Mötley Crüe - US Festival (1983)

12. Judas Priest - Live Aid (1985)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın