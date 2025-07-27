Rock Dünyasından Sahneyi Yıkan 12 Canlı Performans
En keyif veren şeylerden biri hayranı olduğunuz bir rock grubunu canlı dinlemek! O gitar soloları, solistin çığlıkları... Ama bazı canlı performanslar var ki çıtayı arşa çıkarıyor! İşte görünce “Keşke ben de orada olsaydım?” diye kıskançlığa sürükleyen 12 unutulmaz performans. 👇
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1. Queen - Live Aid (13 Temmuz 1985)
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2. Metallica - Moscow Monsters of Rock (28 Eylül 1991)
3. Nirvana - MTV Unplugged in New York (18 Kasım 1993)
4. Led Zeppelin - Madison Square Garden (1973)
5. AC/DC - Monsters of Rock, Donington (1991)
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6. Guns N’ Roses - Tokyo Dome (1992)
7. Iron Maiden - Rock in Rio (2001)
8. Foo Fighters - Wembley (2008)
9. Manowar - Monsters of Rock Brazil (2015)
10. Rammstein - Paris Bercy (2012)
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11. Mötley Crüe - US Festival (1983)
12. Judas Priest - Live Aid (1985)
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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