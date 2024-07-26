Robot Süpürge Almakta Kararsızsanız Aklınızdaki Soru İşaretini Hemen Giderecek 10 Müthiş Özellik
Robot Süpürge Almakta Kararsızsanız Aklınızdaki Soru İşaretini Hemen Giderecek 10 Müthiş Özellik
Eğer hala robot süpürge alsam mı almasam mı diye düşünüyorsanız çok doğru yerdesiniz. Fikrinizi değiştirecek birbirinden iyi özelliklerini öğrenmeye hazırsanız başlıyoruz!
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1. Programlanabilir temizlik ve uzaktan kontrol
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2. Akıllı navigasyon sistemi
3. Kendi kendine şarj olma
4. Otomatik boşaltma istasyonu
5. Farklı zemin türlerine göre temizlik
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