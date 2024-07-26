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Robot Süpürge Almakta Kararsızsanız Aklınızdaki Soru İşaretini Hemen Giderecek 10 Müthiş Özellik

etiket Robot Süpürge Almakta Kararsızsanız Aklınızdaki Soru İşaretini Hemen Giderecek 10 Müthiş Özellik

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 13:31

Eğer hala robot süpürge alsam mı almasam mı diye düşünüyorsanız çok doğru yerdesiniz. Fikrinizi değiştirecek birbirinden iyi özelliklerini öğrenmeye hazırsanız başlıyoruz!

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1. Programlanabilir temizlik ve uzaktan kontrol

1. Programlanabilir temizlik ve uzaktan kontrol

Otomatik şekilde uygulama üzerinden veya belirli zamanlarda çalışabilen robot süpürgeler, siz evde veya yakınlarında olmasanız dahi temizliğe başlayabiliyor. Yani dışarıdayken aklınıza bir anda evi süpürmek geldiyse tek tuşla robot süpürgenizi çalıştırabilirsiniz.

2. Akıllı navigasyon sistemi

2. Akıllı navigasyon sistemi

Lazer, kamera veya ses dalgaları gibi gelişmiş teknolojilerle haritalama yapan robotlar, engelleri aşarak her köşeyi temizler. Bu sayede hem siz köşeleri temizlemek için efor harcamazsınız hem de gerçekten detaylı ve akıllı bir temizlik olur.

3. Kendi kendine şarj olma

3. Kendi kendine şarj olma

Temizlik bittiğinde veya pil azaldığında şarj istasyonuna otomatik olarak döner ve şarj olur. Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadığı için zamandan da tasarruf etmenizi sağlar.

4. Otomatik boşaltma istasyonu

4. Otomatik boşaltma istasyonu

Hem evi temizliyor hem de kendi kendine çöpünü boşaltabiliyor! Otomatik boşaltma istasyonu ile temizlik sırasında doldukça haznesini istasyona boşaltır. Daha sonrasında siz de istasyonu temizleyebilirsiniz. Bu sayede temizliğin ortasında hazne dolduğu için durmasına gerek kalmaz.

5. Farklı zemin türlerine göre temizlik

5. Farklı zemin türlerine göre temizlik

Sert zeminler, halılar ve kilimler için farklı temizlik modlarına sahiptir. Bu sayede farklı zeminlerde en iyi performansla temizlik sağlar ve zemine de zarar vermez.

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6. Büyük tozları toplama

6. Büyük tozları toplama

Ultra yüksek emiş gücü sayesinde toprak, patili dostlarımızın mamaları veya daha büyük kirleri de çekebilir. Bu sayede normal süpürge açmanıza gereken kalmadan robot süpürgeniz ile dökülen şeyleri anında temizleyebilirsiniz.

7. Sanal duvarlar ve yasaklı bölmeler

7. Sanal duvarlar ve yasaklı bölmeler

Belirli alanları temizlik dışında tutmak için sanal duvarlar oluşturabilirsiniz. Bu sayede robot süpürgeniz sadece istediğiniz alanları istediğiniz zaman temizleyebilir.

8. Sessiz çalışma

8. Sessiz çalışma

Özellikle gece veya gündüz uyurken rahatsız etmeden temizlik yapabilir. Böylece süpürge sesinden rahatsız olmadan temizliği yaparken kendi işlerinize de devam edebilirsiniz.

9. Farklı materyalleri algılama

9. Farklı materyalleri algılama

360° lazer navigasyon sistemi ile hem tüm odaları en ince ayrıntısına kadar tarar hem de önündeki engelleri, yere düşen oyuncakları veya farklı materyalleri algılayarak onlara zarar vermeden yönünü değiştirebilir.

10. Silme özelliği

10. Silme özelliği

Robot süpürgeniz sadece süpürmekle kalmaz aynı zamanda zeminleri siler. Her iki işlemi de yaparak daha temiz bir ortam sunarken hijyeni de sağlar.

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