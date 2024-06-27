“Resmen Bizden Yüz Yıl İlerideler” Dedirtecek: Japonların Kullandığı Elektronik Aletler
“Resmen Bizden Yüz Yıl İlerideler” Dedirtecek: Japonların Kullandığı Elektronik Aletler
Japonların elektronik eşyalarda ne kadar ileri olduğunu hepimiz görüyoruz. Çok kullanışlı bu elektronik aletlerle hayat kolaylaşıyor. Japonların bizden çok ileride olduğunu gösteren elektronik aletleri merak ettiyseniz içeriğe buyurun!
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1. Pirinç Makinesi
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