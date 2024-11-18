Red Bull 60 Seconds’ın Yeni Bölümü Bilge Kağan Etil’in Yaylı Tambur Performansıyla Yayında

Müzisyenlerin 60 saniye içinde yepyeni bir parça yarattığı performansların büyük ilgi gördüğü Red Bull 60 Seconds video serisinde, yaylı tambur ile performans sergileyen Bilge Kağan Etil, alışılmış tarzının dışına çıkmasıyla müzikal yeteneğini bir kez daha sergiledi.