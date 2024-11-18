onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Red Bull 60 Seconds’ın Yeni Bölümü Bilge Kağan Etil’in Yaylı Tambur Performansıyla Yayında

Red Bull 60 Seconds’ın Yeni Bölümü Bilge Kağan Etil’in Yaylı Tambur Performansıyla Yayında

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
18.11.2024 - 15:49

Müzisyenlerin yerel enstrümanlarla 60 saniyede yeteneklerini sergilediği “Red Bull 60 Seconds”, müziği ve yaratıcılığı buluşturmaya devam ediyor. Serinin yeni bölümünde Bilge Kağan Etil, yaylı tamburla dinleyicilere keyifli bir müzik deneyimi sunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Red Bull 60 Seconds, müziği ve yaratıcılığı bir araya getirerek, sanatçılara 60 saniye içerisinde geleneksel enstrümanlarla yeteneklerini sergileme imkanı sunan video serisine devam ediyor.

Red Bull 60 Seconds, müziği ve yaratıcılığı bir araya getirerek, sanatçılara 60 saniye içerisinde geleneksel enstrümanlarla yeteneklerini sergileme imkanı sunan video serisine devam ediyor.

Red Bull Türkiye’nin en yetenekli sanatçılara, daha önce alışık olmadıkları yerel müzik aletlerini deneyimleme fırsatı sunduğu Red Bull 60 Seconds serisinin yeni bölümüne, sevilen prodüktör, müzisyen ve aranjör Bilge Kağan Etil tekrar konuk oldu.

Müzisyenlerin 60 saniye içinde yepyeni bir parça yarattığı performansların büyük ilgi gördüğü Red Bull 60 Seconds video serisinde, yaylı tambur ile performans sergileyen Bilge Kağan Etil, alışılmış tarzının dışına çıkmasıyla müzikal yeteneğini bir kez daha sergiledi.

Red Bull’un Instagram ve TikTok hesaplarından izlenebilen Red Bull 60 Seconds, yeni sezonda birbirinden farklı isimlerle müzikseverlere sürpriz yapmaya devam edecek.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın