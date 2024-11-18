Red Bull 60 Seconds’ın Yeni Bölümü Bilge Kağan Etil’in Yaylı Tambur Performansıyla Yayında
Red Bull 60 Seconds’ın Yeni Bölümü Bilge Kağan Etil’in Yaylı Tambur Performansıyla Yayında
Müzisyenlerin yerel enstrümanlarla 60 saniyede yeteneklerini sergilediği “Red Bull 60 Seconds”, müziği ve yaratıcılığı buluşturmaya devam ediyor. Serinin yeni bölümünde Bilge Kağan Etil, yaylı tamburla dinleyicilere keyifli bir müzik deneyimi sunuyor.
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Red Bull 60 Seconds, müziği ve yaratıcılığı bir araya getirerek, sanatçılara 60 saniye içerisinde geleneksel enstrümanlarla yeteneklerini sergileme imkanı sunan video serisine devam ediyor.
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