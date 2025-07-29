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RC Yarış Tutkusu Geri Döndü: Recharge Steam’de!

RC Yarış Tutkusu Geri Döndü: Recharge Steam’de!

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Onedio Content - Onedio Editörü
29.07.2025 - 18:35

RC (uzaktan kumandalı) araba yarışlarının efsane günlerine özlem duyanlar için heyecan verici bir haberimiz var! İzmir merkezli Room Games tarafından geliştirilen arcade yarış oyunu Recharge, 28 Temmuz itibarıyla Steam’de erken erişime açıldı. Çıkışıyla birlikte Steam ana sayfasında yer alarak büyük ilgi gören oyun, nostalji ile modern yarış dinamiklerini bir araya getiriyor.

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Kendi Araban, Kendi Tarzın

Kendi Araban, Kendi Tarzın

Recharge, oyunculara ESC, motor, batarya ve tekerlek gibi teknik parçaları özelleştirme imkânı sunuyor. Bu parçalar yalnızca görünümü değil, aracın sürüş dinamiklerini de etkiliyor. Yarışlarda kazandığınız XP’lerle seviyenizi yükselterek yeni parçaların ve görsel seçeneklerin kilidini açabilirsiniz.

Multiplayer Moduyla Kalabalık Akşamlar Daha Eğlenceli!

Recharge, arkadaşlarla birlikte vakit geçirmek isteyen oyuncular için de ideal bir seçenek. Çok oyunculu modu sayesinde, ister rekabet ister keyif odaklı oynayın, kalabalık akşamlar RC yarış heyecanına dönüşüyor.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Geniş Kontrolcü Desteği: RC kumandaları (yolda), direksiyon setleri, Xbox ve PlayStation kolları ile uyumlu.

  • Küresel Sıralama Sistemi: En iyi zamanınızı kaydedin, dünya sıralamasında yerinizi alın.

  • Çeşitli Haritalar ve Kozmetikler: Plajlardan esinlenen pistler, renkli arabalar ve kişiselleştirme seçenekleriyle tarzınızı yansıtın.

  • Performans İyileştirmeleri: Akıcı ve optimize edilmiş bir yarış deneyimi.

Gelecek Güncellemeler Neler Getirecek?

2025 Sonuna Kadar: VR desteği, 'Crawling' (teknik sürüş) ve hayalet yarış modu.

2026 Başları: Drift modu, yeni arabalar ve pistler.

2026 Ortası: Combat Racing ve araç altı LED ışıklar.

İlerleyen Dönem: Konsol sürümleri (Nintendo, Xbox, PlayStation) ve kullanıcı yapımı içerikler (UGC).

Recharge, RC araba tutkunu oyuncular için hem nostaljik hem de eğlenceli bir yarış deneyimi sunuyor.

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Launch Trailer Yayında!

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