Rasim Ozan Kütahyalı'dan Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş İddiası: "İmralı'ya Misafir Gidebilir!"
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş İddiası: "İmralı'ya Misafir Gidebilir!"
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, İmralı Cezaevi'nde kalan Abdullah Öcalan ve Edirne Cezaevi'nde kalan Selahattin Demirtaş hakkında çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Ensonhaber Youtube yayınında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, Abdullah Öcalan kabul ederse Selahattin Demirtaş'ın da İmralı'ya alınacağını ve orada kalmaya devam edeceğini belirtti.
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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş iddiası gündeme damgasını verdi. Kütahyalı, Abdullah Öcalan'ın kabul etmesi durumunda Selahattin Demirtaş'ın de İmralı'ya alınabileceğini belirtti.
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Youtube yayınında açıklamalarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı şunları söyledi: “Abdullah Öcalan’ın yanına bir kişi gelebilir. Öcalan da kabul ederse Selahattin Demirtaş İmralı’ya gelirse şaşırmayın. Aynı yerde kalmazlar, ayrı bölümde kalır. İmralı hem Abdullah Öcalan’ın hem de Selahattin Demirtaş’ın yattığı ada olabilir. Öcalan ‘memnun olurum’ diyecek, Demirtaş da ‘tamam’ derse önü açık.”
İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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