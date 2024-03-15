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Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Olacak: Kajun Baharatlı Labneli Peynir Soslu Penne Tarifi!

etiket Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Olacak: Kajun Baharatlı Labneli Peynir Soslu Penne Tarifi!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 20:01

Makarna herkes için vazgeçilmez bir yemek olabilir. Ama aromatik kajun baharatın labne peynir yumuşaklığıyla buluştuğu bu penne tarifi bir başka! İftar menünüze hem basit hem de enfes bir yemek eklemek istiyorsanız, görünümü bile doyurucu olan bu öneriyi mutlaka denemelisiniz.

Lafı fazla uzatmadan tarifimize geçelim! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kajun Baharatlı Labneli Peynir Soslu Penne nasıl yapılır?

Kajun Baharatlı Labneli Peynir Soslu Penne nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 paket penne makarna

  • 1 adet kırmızı soğan

  • 1 adet mini kırmızı acı biber

  • 8 adet çeri domates

  • 1 dal fesleğen

  • 1 adet derisiz tavuk göğsü

  • 1 adet İçim Kajun Baharatlı Labne 180 gr

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

Hazırlanışı:

1. Öncelikle penne makarnaları 8 dakika haşladıktan sonra süzelim.

2. Ardından tavukları ince şeritler halinde doğrayalım.

3. Acı kırmızı biberleri ve çeri domatesleri ortadan ikiye keselim.

4. Kırmızı soğanlarımızı da jülyen doğrayalım.

5. Bu işlemlerin ardından zeytinyağını önceden kızdırdığımız tavaya alalım.

6. İlk önce soğanları ve sarımsakları kavuralım.

7. Soğanların kavrulmasından sonra tavaya çeri domatesleri ve mini biberleri ilave edelim.

8. İçim Kajun Baharatlı Labne peyniri de ekledikten sonra malzemeleri güzelce çevirip sosumuzu hazırlayalım.

9. Hazırlanan sosu, haşlayıp süzdüğümüz penne makarnalarla birleştirip üstüne fesleğeni ekleyelim ve kısık ateşte 3 dakika çevirelim.

10. En üste süsleme için kalan kajun baharatlı lable peynirimizi ilave edip, servis tabaklarına alalım.

Afiyet olsun!

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