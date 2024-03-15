Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi Olacak: Kajun Baharatlı Labneli Peynir Soslu Penne Tarifi!

Makarna herkes için vazgeçilmez bir yemek olabilir. Ama aromatik kajun baharatın labne peynir yumuşaklığıyla buluştuğu bu penne tarifi bir başka! İftar menünüze hem basit hem de enfes bir yemek eklemek istiyorsanız, görünümü bile doyurucu olan bu öneriyi mutlaka denemelisiniz.

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