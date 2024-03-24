Ramazan Sofralarından Mezeyi Eksik Etmeyenlere: Labneli Köz Patlıcan Salatası Tarifi!
Ramazan Sofralarından Mezeyi Eksik Etmeyenlere: Labneli Köz Patlıcan Salatası Tarifi!
Ramazan sofrasının bereketi mezelerdedir. İftar menüsünü zenginleştiren mezeler hem ağır yeme isteğini bastırarak mideyi dinlendirir hem de damak zevkini katlar. Akşama meze fikirleriniz tükendiyse klasik köz patlıcan salatasına farklı bir yorum getiren labneli tarif tam sizlik olabilir.
Hazırsanız, başlayalım! 😋
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Labneli Köz Patlıcan Salatası Nasıl Yapılır?
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