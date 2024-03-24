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Ramazan Sofralarından Mezeyi Eksik Etmeyenlere: Labneli Köz Patlıcan Salatası Tarifi!

etiket Ramazan Sofralarından Mezeyi Eksik Etmeyenlere: Labneli Köz Patlıcan Salatası Tarifi!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 21:01

Ramazan sofrasının bereketi mezelerdedir. İftar menüsünü zenginleştiren mezeler hem ağır yeme isteğini bastırarak mideyi dinlendirir hem de damak zevkini katlar. Akşama meze fikirleriniz tükendiyse klasik köz patlıcan salatasına farklı bir yorum getiren labneli tarif tam sizlik olabilir.

Hazırsanız, başlayalım! 😋

İçeriğin Devamı Aşağıda

Labneli Köz Patlıcan Salatası Nasıl Yapılır?

Labneli Köz Patlıcan Salatası Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

  • 4 adet orta boy köz patlıcan

  • 200 gr İçim Labne

  • 4 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 diş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 3-4 adet kelebek ceviz

Hazırlanışı:

1. İlk önce patlıcanları yıkayıp kurulayalım ve içine yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirerek 200 derecede 30 dakika közleyelim.

2. Patlıcanlar közlenirken sarımsağımızı tuzla birlikte ezelim ve derin bir kapta yoğurt ve karabiber ile birleştirelim.

3. Karışıma kıvam veren İçim Labne'mizi ilave edelim ve tekrar karıştıralım.

4. Közlenen patlıcanları soyup ince ince dilimleyin ve labneli karışımla harmanlayalım.

5. Bir tavada zeytinyağını hafifçe kızdıralım, içine toz biberi döküp kokusu çıkana kadar çevirelim.

6. Servis tabağına aldığımız mezemizin üzerine toz biberli zeytinyağını gezdirelim ve kırdığımız cevizleri serpelim.

İşte bu kadar, afiyet olsun! 🤌

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