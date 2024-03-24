Ramazan Sofralarından Mezeyi Eksik Etmeyenlere: Labneli Köz Patlıcan Salatası Tarifi!

Malzemeler:

4 adet orta boy köz patlıcan

200 gr İçim Labne

4 yemek kaşığı yoğurt

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

3-4 adet kelebek ceviz

Hazırlanışı:

1. İlk önce patlıcanları yıkayıp kurulayalım ve içine yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirerek 200 derecede 30 dakika közleyelim.

2. Patlıcanlar közlenirken sarımsağımızı tuzla birlikte ezelim ve derin bir kapta yoğurt ve karabiber ile birleştirelim.

3. Karışıma kıvam veren İçim Labne'mizi ilave edelim ve tekrar karıştıralım.

4. Közlenen patlıcanları soyup ince ince dilimleyin ve labneli karışımla harmanlayalım.

5. Bir tavada zeytinyağını hafifçe kızdıralım, içine toz biberi döküp kokusu çıkana kadar çevirelim.

6. Servis tabağına aldığımız mezemizin üzerine toz biberli zeytinyağını gezdirelim ve kırdığımız cevizleri serpelim.

İşte bu kadar, afiyet olsun! 🤌