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Ramazan’ı Nasıl Geçirdiğinden Bahset, İftara Hazırlaman Gereken Yemeği Söyleyelim!

Ramazan’ı Nasıl Geçirdiğinden Bahset, İftara Hazırlaman Gereken Yemeği Söyleyelim!

Banvit
Banvit - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 20:47

Ramazan'ı geçirme şekline göre iftara yapman gereken yemeği söylemeye geldik. Senin için hangi yemeği seçeceğimizi merak ediyorsan, haydi teste!

1. Öncelikle şunu öğrenmekle başlayalım! Gün içinde vaktini nasıl geçiriyorsun?

2. Peki Ramazan boyunca kendine koyduğun bazı hedefler var mı?

3. O zaman biraz da yemeklerden konuşalım... İftarda mutlaka sofranda bulunan bir şey var mı?

4. İftar için hazırladığın yemeklerde hangi malzemeleri en çok kullanıyorsun?

5. Peki bu tavuklu yemeklerden hangisi sana daha çok hitap ediyor?

6. Testi bitirmeden önce şunu da öğrenelim! Ramazan'da misafir ağırlamayı seviyor musun?

7. Son soruya geldik! Yemek yapmayı mı yoksa yemeyi mi sevenlerdensin?

3 Renk Nuget!

3 Renk Nuget!

Biliyoruz ki, çook yoğun bir iş hayatın var ve iftar için yemek hazırlamak için vaktin de kısıtlı... Hem yapımı kolay hem de lezzetli bu tarif senin gibi tek yaşayan biri için harika bir iftar yemeği olacaktır!

Malzemeler:

  • 2 paket Banvit Nuget 300gr

Acılı sos için;

  • 2 çorba kaşığı chilli sos

  • 2 çorba kaşığı mayonez

Hardallı sos için;

  • 3 çorba kaşığı hardal

  • 2 çorba kaşığı bal

  • 1 çorba kaşığı mayonez

Ranch sos için;

  • 2 çorba kaşığı ranch sos

  • 1 çorba kaşığı kefir veya süt

  • 2 dal taze nane

  • 2 dal maydanoz

  • 1 dal dereotu

  • 1 diş sarımsak

  • 1 tutam tuz

Yapılışı: 

1.  Fırını 200 derecede fansız alt-üst ayarında ısıtın. Banvit nugetları fırın tepsisine dizin ve orta rafta 6-8 dakika ısıtın.

2. Acılı sos için 2 çorba kaşığı chilli sos ve 2 çorba kaşığı mayonezi iyice karıştırın.

3. Hardallı sos için 3 çorba kaşığı hardal, 2 çorba kaşığı bal ve 1 çorba kaşığı mayonezi iyice karıştırın.

4. Ranch sos için 2 çorba kaşığı ranch sos, 1 çorba kaşığı kefir veya süt, 2 dal kıyılmış taze nane, 2 dal maydanoz, 1 dal dereotu, 1 diş sarımsak ve 1 tutam tuzu mutfak robotunda çekin.

5. Kızaran nugetları 3’e ayırın ve soslara batırıp servis tabağına ekleyin.

6. Dilerseniz servis tabağına roka ekleyip sunabilirsiniz. Afiyet olsun.

Baget Lolipop!

Baget Lolipop!

Yanına da bir salata yaptın mı değme keyfine! Sevdiklerinle birlikte yemeye doyamayacağın bu tarifin detaylarını öğrenmek istersen; 

Malzemeler:

  • 1 adet Banvit Piliç Baget

  • 2 çorba kaşığı kajun baharatı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 adet yumurta

  • 1,5 su bardağı kavrulmuş kadayıf

Yapılışı:

1. Banvit piliç bagetlerin uçlarını kesin ve kıkırdak ve deri kısmını çıkarın.

2. 2 adet tabak alın ve ilk tabağa 2 çorba kaşığı kajun baharatı ve 1 çay kaşığı tuz ekleyin, karıştırın. Geniş bir bardağa 2 adet yumurta kırın ve yumurtaları karıştırın ve son tabağa ise 1,5 su bardağı kavrulmuş kadayıfları ekleyin.

3. Hazırlanan tavukları sırası ile ilk kajunlu karışıma, sonra yumurtalara ve en son kadayıflara bulayın.

4. Hazırlanan kadayıflı tavukları bir fırın teline sabitleyerek sallandırın. Dilerseniz kürdan da kullanarak tavukları tele sabitleyebilirsiniz.

5. Önceden ısıtılmış 200 derece fansız alt üst fırında 30- 35 dakika pişirin.

6. Dilerseniz çıtır tavuk lolipopları güzel bir patates püresi ve acı sos ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Fırında Soslu Tavuk!

Fırında Soslu Tavuk!

Pişirme ve hazırlama sürelerini dert etmeden şöyle güzel bir yemek hazırlayayım diyorsan, bu tarif tam sana göre! Kalabalık ailelerin vazgeçilmezi olan bu yemek iftar sofralarına renk katacak!

Malzemeler:

  • 1 adet Banvit İftarlık Piliç

Sos Malzemeleri:

  • 1 çorba kaşığı salça

  • 1,5 çorba kaşığı pekmez

  • 1/2 portakalın suyu

  • 1 soğanın suyu

  • 5 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Arzu edilen miktarda tuz ve karabiber

Pilav için:

  • 1 adet soğan (yemeklik doğranmış)

  • 4 diş sarımsak (ince doğranmış)

  • 2 su bardağı pirinç

  • 3 su bardağı sıcak su

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 1 çorba kaşığı tereyağı

  • 2 avuç çiğ badem

  • 1 su bardağı bezelye 

Yapılışı: 

1. Bir kâse içinde tüm sos malzemelerini karıştırın. Fırını 190 derece fansız alt üst olarak ayarlayıp, önden ısıtın.

2. Hazırladığınız sosu Banvit İftarlık iri bütün pilicin her tarafına iyice sürün.

3. Sosladığını bütün tavuğu, Banvit İftarlık ile verilen pişirme poşetine yerleştirin. Kalan sostan poşetin içine de koyup, fırın poşetinin ağzını bağlayın. Poşet üzerinde 1-2 tane küçük delik açıp, önceden ısıttığınız fırına atın.

4. Yaklaşık 50 dakika sonra arada kontrol ederek, istediğiniz kıvama kadar pişirme işlemine devam edin.

5. Bu sırada pilav için 2 su bardağı pirinci bol suda yarım saat bekletin. Bir pilav tenceresini ocağın orta gözüne koyup, içine zeytinyağı ve tereyağı ekleyin. Kızan yağa soğan, sarımsak ve bademleri ekleyin. Soğanlar pembeleşip, bademler renk alıncaya kadar kavurun. 

6. Tencereye iyice süzülen pirinçleri ekleyin ve 3 dakika kadar pirinçleri kavurun. 3 su bardağı sıcak su, tuz ve bezelye ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını kısıp pirinçler sıcak suyu çekinceye kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

7. Hazırlanan pilavı geniş bir tabağa aktarın ve üzerine sulu sulu, yumuşacık pişen bütün tavuğu koyun.

8. Bereketli ve leziz Ramazan sofralarınıza çok yakışacak sunumunuz hazır. Afiyet olsun.

Paylaşmanın değerini bilenler Ramazan’da da 'Banvit’se Tamam!' diyor.

Paylaşmanın değerini bilenler Ramazan’da da 'Banvit’se Tamam!' diyor.

Banvit, sofraların vazgeçilmezi olan zengin ürün çeşitliliğiyle, Ramazan sofralarında da sizinle! İftara ne yapsam diye kara kara düşünenlerin kurtarıcısı 'Banvit İftarlık' olacak!