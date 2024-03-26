Ramazan'da Vaktini Nasıl Geçireceğini Söylüyoruz!
Ramazan'da Vaktini Nasıl Geçireceğini Söylüyoruz!
Ramazan'da zamanını daha verimli ve anlamlı bir şekilde geçirmek için sana birkaç öneri sunuyoruz! Hazırsan seni hemen teste alalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! İftarda, önce hangisiyle orucunu açıyorsun?
2. İftara yemek hazırlayıp birilerini davet etmeyi sever misin?
3. Peki, mutfaktaki becerilerine ne kadar güveniyorsun? Puanla bakalım
4. Ramazan Bayramı tatilini nerede geçirmeyi düşünüyorsun?
5. Peki, sahura kalkıyor musun?
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6. Akşamdan kalan yemekleri sahurda yeme huyun var mıdır?
7. Gözüne hoş gelen bir iftar masası seç!
8. Son olarak, iftardan sonra hangi tatlıyı yemek istersin?
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