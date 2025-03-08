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Ramazan’da Ne Kadar Sağlıklı Besleneceğini Tahmin Ediyoruz!

etiket Ramazan’da Ne Kadar Sağlıklı Besleneceğini Tahmin Ediyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
08.03.2025 - 19:01

Ramazan’da dengeli beslenmek her zamankinden daha önemli! Peki, sen bu Ramazan’da ne kadar sağlıklı beslenebileceksin? Testi çöz, orucunu tutarken beslenme düzeninin ne kadar iyi olacağını gör! 👇

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1. İlk olarak söyle bakalım, sahurda nasıl bir menü tercih edersin?

2. Oruç tutarken seni en çok zorlayan şey ne?

3. Şimdi de iftardan sonra yemek isteyeceğin bir tatlı seç bakalım. 👇

4. Ramazan ayında spor yapmayı planlıyor musun?

5. Senin için Ramazan'ı temsil eden şey hangisi?

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6. İtiraf et bakalım, iftar sofrasında porsiyon kontrolüne dikkat eder misin?

7. Ramazan'da uyku düzenin nasıl olur?

8. Son olarak, daha önce Ramazan'da hiç kilo aldın mı?

Sağlıklı beslenmenin ne olduğunu pek bilmiyor gibisin! 🙄

Senin için Ramazan, tam bir lezzet şöleni demek! Ama beslenme konusunda biraz daha dengeli olmaya ihtiyacın var. Sahurda hamur işlerinden kaçınıp protein ağırlıklı beslenirsen ve iftarda da biraz porsiyon kontrolü yaparsan hem sağlıklı kalır hem de enerjini koruyabilirsin. Unutma, tatlı keyfi güzel ama her gün de şart değil!

Biraz daha dikkat edersen çok iyi olacak!

Beslenme konusunda fena değilsin, ama daha iyisi mümkün! Arada kendini serbest bıraksan da dengeni buluyorsun. Yine de sahuru atlıyorsan bu alışkanlığı bir gözden geçir deriz. Bol su içmek ve sahurda lifli gıdalar tercih etmek sana gün içinde ihtiyacın olan enerjiyi verecektir.

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Senin beslenme düzenin oldukça dengeli görünüyor!

Bravo! Ramazan’da hem orucunu tutuyor hem de beslenmene dikkat ediyorsun. Porsiyon kontrolü, su tüketimi ve uyku düzeni konusunda genel olarak iyisin. Ara ara tatlıya yönelsen de bunu dengede tutuyorsun. Bu düzeni korursan, hem sağlıklı kalır hem de enerji dolu bir Ramazan geçirirsin!

Sana diyecek bir şeyimiz yok!

Sen bu Ramazan’da nasıl beslenmek gerektiğini biliyorsun! Hem sahurda hem iftarda dengeli besleniyor, su tüketimine dikkat ediyorsun ve uyku düzenini de elden bırakmıyorsun. Bu tempoyu koruyarak sadece Ramazan’da değil, yıl boyunca sağlıklı kalabilirsin. Gerçekten tebrikler!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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