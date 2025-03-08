Ramazan’da Ne Kadar Sağlıklı Besleneceğini Tahmin Ediyoruz!

Senin için Ramazan, tam bir lezzet şöleni demek! Ama beslenme konusunda biraz daha dengeli olmaya ihtiyacın var. Sahurda hamur işlerinden kaçınıp protein ağırlıklı beslenirsen ve iftarda da biraz porsiyon kontrolü yaparsan hem sağlıklı kalır hem de enerjini koruyabilirsin. Unutma, tatlı keyfi güzel ama her gün de şart değil!