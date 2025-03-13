Ramazan’da Mehmetçik Vakfı’ndan Anlamlı Bağış Kampanyası
Ramazan’da Mehmetçik Vakfı’ndan Anlamlı Bağış Kampanyası
Kurulduğu tarihten bugüne anlamlı yardım kampanyalarına imza atan Mehmetçik Vakfı şimdi de Ramazan bağışı ile gündemde. İhtiyaç sahibi Mehmetçik ailelerine Ramazan yardımında bulunan kurum, bağış sayfası aracılığıyla kolayca fidye, fitre ve zekât iletmenize imkân sağlıyor.
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Şehit Aileleri ve Gaziler Ramazan’da da Unutulmuyor
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Mehmetçik Vakfı’na Gelen Bağışlar, Yardım Olarak Dönüyor
Mehmetçik Vakfı’na Desteklerinizi İletmek Çok Kolay
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