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Ramazan’da Mehmetçik Vakfı’ndan Anlamlı Bağış Kampanyası

Ramazan’da Mehmetçik Vakfı’ndan Anlamlı Bağış Kampanyası

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Onedio Content - Onedio Editörü
13.03.2025 - 17:53

Kurulduğu tarihten bugüne anlamlı yardım kampanyalarına imza atan Mehmetçik Vakfı şimdi de Ramazan bağışı ile gündemde. İhtiyaç sahibi Mehmetçik ailelerine Ramazan yardımında bulunan kurum, bağış sayfası aracılığıyla kolayca fidye, fitre ve zekât iletmenize imkân sağlıyor.

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Şehit Aileleri ve Gaziler Ramazan’da da Unutulmuyor

Şehit Aileleri ve Gaziler Ramazan’da da Unutulmuyor

Birlik ve beraberliğin en çok hatırlandığı aylardan biri de kuşkusuz Ramazan ayı. Bu vesileyle bağış yapmak isteyenlerin tercih ettiği başlıca kurumlardan biri ise Mehmetçik Vakfı. Uzun yıllar şeffaf yardım planları ve güvenli bağış yöntemleri ile tercih edilen kurum, son olarak Ramazan bağışı ile Mehmetçik ailelerine destek oluyor.

Ramazan ayında fitre- fidye bağışını kabul eden Mehmetçik Vakfı, online yoluyla bağış miktarı iletmenizi sağlıyor. Online bağış sayfası aracılığıyla ilettiğiniz fidye miktarı ile Ramazan bağışı yapabiliyorsunuz. Maddi durumu elverişli kişiler, fidye miktarı ölçüsünde ihtiyaç sahiplerine bağışta bulunabiliyorlar. Oruç fidyesi olarak geçen bu bağış ile Mehmetçik ailelerinin Ramazan yardımlarına katkı sağlayabiliyorsunuz.

Mehmetçik Vakfı’na Gelen Bağışlar, Yardım Olarak Dönüyor

Mehmetçik Vakfı’na Gelen Bağışlar, Yardım Olarak Dönüyor

Online bağış veya Ramazan bağışı ile vakfa iletilen destekler, Mehmetçik ailelerine yönelik yardım planında kullanılıyor. Şehit ailelerine ve gazi-engelli Mehmetçikler ile  yakınlarına yaşam boyu maddi-manevi destekte bulunan vakıf, katlanan bağışlar ile Ramazan yardımlarını hayata geçiriyor. Bu kapsamda,  vakfın belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere önceden planlanmış bir sistemle yardımlar ulaştırılıyor.

Özellikle nakdi bağışlar sayesinde şehit aileleri, gazi ve engelli Mehmetçiklerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenli yardımlar iletiliyor. Vakıf, bağışçıların destekleriyle şehit yakınlarına ve gazilere belirli periyotlarla destek sunarak onların ekonomik olarak güçlenmelerinin yanı sıra manevi desteği de sunuyorlar.

Ayrıca eğitim bursları kapsamında, şehit ve gazi çocuklarına burs imkânı sağlanıyor. İlkokuldan üniversiteye kadar olan eğitim süreçlerinde öğrencilerin masrafları karşılanması, onların akademik hayatlarında güçlü bir şekilde ilerlemelerini de beraberinde getiriyor.

Mehmetçik Vakfı’na Desteklerinizi İletmek Çok Kolay

Mehmetçik Vakfı’na Desteklerinizi İletmek Çok Kolay

Tüm bu yardımların doğru şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşması adına Mehmetçik Vakfı, bağış sürecini şeffaf bir şekilde yürütüyor. Eğer Mehmetçik Vakfı’na desteklerinizi sunmak istiyorsanız en kolay şekilde online bağış sayfasına yönelerek size uygun bağış seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bağış yaptıktan sonra tarafınıza SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme geçiliyor. Vakfın online bağış sitesi, banka hesapları veya SMS bağış seçenekleri aracılığıyla dileyen herkes bu bağış kampanyasına katkıda bulunabilir. Mehmetçik Vakfı’nın Ramazan bağışı kapsamındaki tüm detayları resmi web sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz.

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