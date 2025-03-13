Ramazan’da Mehmetçik Vakfı’ndan Anlamlı Bağış Kampanyası

Birlik ve beraberliğin en çok hatırlandığı aylardan biri de kuşkusuz Ramazan ayı. Bu vesileyle bağış yapmak isteyenlerin tercih ettiği başlıca kurumlardan biri ise Mehmetçik Vakfı. Uzun yıllar şeffaf yardım planları ve güvenli bağış yöntemleri ile tercih edilen kurum, son olarak Ramazan bağışı ile Mehmetçik ailelerine destek oluyor.

Ramazan ayında fitre- fidye bağışını kabul eden Mehmetçik Vakfı, online yoluyla bağış miktarı iletmenizi sağlıyor. Online bağış sayfası aracılığıyla ilettiğiniz fidye miktarı ile Ramazan bağışı yapabiliyorsunuz. Maddi durumu elverişli kişiler, fidye miktarı ölçüsünde ihtiyaç sahiplerine bağışta bulunabiliyorlar. Oruç fidyesi olarak geçen bu bağış ile Mehmetçik ailelerinin Ramazan yardımlarına katkı sağlayabiliyorsunuz.