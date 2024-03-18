Ramazan'da Kilonuzu Korumaya Devam Etmek İçin Gün İçinde Yapabileceğiniz 10 Hafif Tempolu Egzersiz
Ramazan'da Kilonuzu Korumaya Devam Etmek İçin Gün İçinde Yapabileceğiniz 10 Hafif Tempolu Egzersiz
Ramazanda bütün günün yorgunluğu ve açlığı ile yemek yemeniz çok normal fakat bu yemekler yaz ayına yaklaşırken istenmeyen kilolara yol açabilir. Yemekten sonra çok basit hareketlerle bu dertten kolaylıkla kurtulabilirsiniz.
İşte kilonuzu korumak için yardımcı olabilecek hareketler!
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1. Basit Esneme Hareketleri
2. Bird-Dog
3. Jumping-jacks
4. Koşu bandı
5. Mekik
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6. Düşük Yoğunluklu Aerobik
7. Hula Hoop
8. Egzersiz Topuyla Çalışma
9. Wall Push-Ups
10. Burpees
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