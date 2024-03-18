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Ramazan'da Kilonuzu Korumaya Devam Etmek İçin Gün İçinde Yapabileceğiniz 10 Hafif Tempolu Egzersiz

etiket Ramazan'da Kilonuzu Korumaya Devam Etmek İçin Gün İçinde Yapabileceğiniz 10 Hafif Tempolu Egzersiz

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 20:01

Ramazanda bütün günün yorgunluğu ve açlığı ile yemek yemeniz çok normal fakat bu yemekler yaz ayına yaklaşırken istenmeyen kilolara yol açabilir. Yemekten sonra çok basit hareketlerle bu dertten kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

İşte kilonuzu korumak için yardımcı olabilecek hareketler!

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1. Basit Esneme Hareketleri

Sakatlanmalara karşı tüm bedeninizi ısındırmak ve yapacağınız hareketlere uyum sağlayabilmek için basit esneme hareketleri ile spora başlamalısınız. Vücudunuzu spordan önce ısıtmak, hareketleri daha esnek yapmanıza da olanak sağlar.

2. Bird-Dog

İnce belinden vazgeçemeyenler veya ince belim olsun diyenler için çok zorlamayacak bir hareket ile istediğiniz forma kavuşabilirsiniz. Plank pozisyonuna çok benzese de aldığınız nefesle birlikte karnınızı çekin ve verdiğiniz nefesi geri verin.

3. Jumping-jacks

Jumping jacks yaparak hem kardiyo yapmış olursunuz hem de vücut kaslarınız alev alacak kadar çalışır. Vücut sıkılığınızı korumak için de ayrıca ideal bir harekettir.

4. Koşu bandı

Yürüyüş yapmak, vücudunuza yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden bir tanesidir. Gün içinde yürümek için fırsatınız yoksa, yürüyüş bandı da işinizi görür. Kardiyovasküler kaslarınızı da harekete geçirmiş olursunuz

5. Mekik

Mekik çekmek sporun olmazsa olmazlarından... Karın bölgesini eritmek isteyenler ya da karın kaslarını ortaya çıkarmak için bu hareket oldukça önemlidir. En doğru şekilde yaptığınızda, fazla göbek kilolarına elveda diyebilirsiniz.

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6. Düşük Yoğunluklu Aerobik

Evinizde dahi bir YouTube videosu açarak izleyebileceğiniz aerobik hareketlerini uygulayabilirsiniz. Yapması hem eğlenceli hem de vücudunuza gelen dinginliği hissedeceksiniz.

7. Hula Hoop

Sıradaki hareket bel ve kalça kaslarınızı çalıştırır. Küçükken belimizde çevirdiğimiz halkalardan dolayı bir aşinalığınız kesinlikle vardır. Hafif tempoyla 10-15 dakika boyunca yapabilirsiniz.

8. Egzersiz Topuyla Çalışma

Egzersiz topu, sınırsız kapıların önünü açan sihirli bir toptur! Egzersiz topuyla yapacağınız hareketler vücudunuza da oldukça esneklik katar. Crunches, leg lifts gibi hareketleri araştırarak egzersiz topuyla çalışabilirsiniz.

9. Wall Push-Ups

Evinizde bir duvar varsa bu hareket için başka bir şeye ihtiyacınız yok... Eğer doğru kullanırsanız duvarınız çok güzel bir egzersiz hareketine dönüşebilir. Omuz ve üst kol için kasları için uygulanan pratik bir harekettir.

10. Burpees

Bol boool kalori yakabileceğiniz kardiyo hareketlerinden bir diğeri de Burpeedir. Vücudunuzun bütün kaslarını çalıştıran çok faydalı bir harekettir. Sadece oldukça hızlı ve atik olmalısınız...

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