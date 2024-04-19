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Ramazan’da Aldığı Kiloları Vermek İsteyenlerin Gün İçinde Yapması Gereken 10 Egzersiz

etiket Ramazan’da Aldığı Kiloları Vermek İsteyenlerin Gün İçinde Yapması Gereken 10 Egzersiz

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 19:01

Ramazan ayında hepimiz öyle ya da böyle birkaç kilo aldık ama hiç sorun değil! Gün içinde fazlalıklarını yakmanı sağlayacak hareketler için seni içeriğe alalım! 👇

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1. Ailecek yapabileceğinz: Açık havada yürüyüş

Her gün düzenli olarak temiz havada 30-45 dakikalık yürüyüşler yapmak metabolizmanızı hızlandırarak kalori yakmanıza yardımcı olacaktır. Özellikle de akşam yemekten sonra sonra yapabileceğin hafif bir yürüyüş, günü dinlenerek bitirmeni sağlarken sindirimini de hızlandırır.

2. Egzersiz yapmayı eğlenceli kılan: Bisiklet sürmek

Bisiklet sürmek, vücudunuzu çalıştırmanın en eğlenceli yollarından biri. Arkadaşlarınızla birlikte yapabileceğiniz 30 dakikalık bir bisiklet turunun egzersiz sürecini daha keyifli hale getireceğine eminiz!

3. Yattığınız yerden spor yaptıran: Mekik

Karın kaslarınızı çalıştırmak için belki de en kolay hareketlerden biri olan mekik hareketi spor konusunda her seviyedeki birey için uygun bir hareket. Düzgün bir formda olmaya özen göstermeniz dışında mekik çekmede yanlış gidebilecek çok az şey var.

4. Bacakları tir tir titreten bir kardiyo

Özellikle birçoğumuzun nefesini kestiği jumping jack, burpee, jumping squat gibi hareketleri kardiyo egzersizine eklemek, tüm bedenini çalıştıracağından sonrasında yapacağın hareketlere de bedenini hazır hale getirecektir.

5. Çoğumuzun korkulu rüyası: Şınav

Birçoğumuz şınav çekmekten hoşlanmasa da kol kaslarını güçlendiren en iyi hareketlerden birinin de şınav olduğunu inkar edemiyoruz. Başlangıçta zor olsa da zamanla genel dayanıklılığını artıran şınav hareketine ilk zamanlarda kolay varyasyonlarıyla başlayarak adım adım ilerleyebilirsin.

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6. Dışarı çıkmaya üşeniyorum diyenlere: Koşu bandı

Eğer dışarıda koşabileceğiniz bir alan yoksa ve evinizde bir koşu bandı varsa ya da bir spor salonuna üyeliğiniz bulunuyorsa aldığınız kiloları vermek çok da zor olmayacak!

7. Egzersiz yapmayı sevmeyenler için: Plank

Tüm vücudunuzu çalıştıran plank hareketi ilk 30 saniye herkese kolay gibi gelse de sonraki 30 saniyenin hiç de öyle olmadığını biliyoruz. Yine de egzersiz yapmak sizi çok yoruyorsa, atlamalı zıplamalı hareketler yerine spor rutininizin sonuna doğru 1 dakikalık plank eklemek, kilo verme konusunda oldukça yardımcı olacaktır.

8. Ağırlık çalışmayı sevenler için: Dambıl veya kettlebell egzersizleri

Evde dambıl veya kettlebell kullanarak çeşitli egzersizler yapmak mümkün! Squat, lunges, omuz presi gibi hareketlerle vücudunuzun çeşitli bölgelerini çalıştırarak yağ yakarken kas kütlenizi de geliştirebilirsiniz.

9. Vücudunuzu rahatlatan ve esnekliğinizi artırıran: Yoga ve pilates

Aldığımız kiloları vermek her zaman yoğun egzersizlerle olmuyor. Yoga ve pilates gibi esneklik kazandıran, dengeyi geliştiren ve kasları güçlendiren egzersizler yapmak özellikle de uzun vadede oldukça rahat etmeye yardımcı olacaktır.

10. Egzersiz gibi hissettirmeyen: Merdiven çıkmak

Evde veya iş yerinde bulunan merdivenleri kullanarak kısa süreli çıkışlar yapmak, kalp atışlarını hızlandırır ve bacak kaslarını çalıştırıp güçlendirir. Bu nedenle ilk başta zor gelse de devam et çünkü zamanla alışıp daha rahat çıktığını fark edeceksin.

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