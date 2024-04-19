Ramazan’da Aldığı Kiloları Vermek İsteyenlerin Gün İçinde Yapması Gereken 10 Egzersiz
Ramazan’da Aldığı Kiloları Vermek İsteyenlerin Gün İçinde Yapması Gereken 10 Egzersiz
Ramazan ayında hepimiz öyle ya da böyle birkaç kilo aldık ama hiç sorun değil! Gün içinde fazlalıklarını yakmanı sağlayacak hareketler için seni içeriğe alalım! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Ailecek yapabileceğinz: Açık havada yürüyüş
2. Egzersiz yapmayı eğlenceli kılan: Bisiklet sürmek
3. Yattığınız yerden spor yaptıran: Mekik
4. Bacakları tir tir titreten bir kardiyo
5. Çoğumuzun korkulu rüyası: Şınav
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Dışarı çıkmaya üşeniyorum diyenlere: Koşu bandı
7. Egzersiz yapmayı sevmeyenler için: Plank
8. Ağırlık çalışmayı sevenler için: Dambıl veya kettlebell egzersizleri
9. Vücudunuzu rahatlatan ve esnekliğinizi artırıran: Yoga ve pilates
10. Egzersiz gibi hissettirmeyen: Merdiven çıkmak
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın